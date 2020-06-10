|
Руководство хоккейной Лиги чемпионов изменило правила проведения турнира
Источник материала: ОНТ
Один из главных хоккейных турниров Европы – Лига чемпионов в ближайшем будущем претерпит изменения.
На генеральной ассамблее руководства соревнований было принято решение сократить количество команд-участниц турнира с 32 до 24, начиная с сезона 2023 и 2024 годов. При этом в соревнованиях должно быть представлено не менее 12 лиг.
Ограничение для каждой страны – не более четырех команд-участниц. Таким образом, клубам придётся проходить дополнительные раунды квалификации. Сделано это для повышения уровня турнира.
Точный формат соревнований и распределение квот по лигам будут разработаны дополнительно.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Один из главных хоккейных турниров Европы – Лига чемпионов в ближайшем будущем претерпит изменения. На генеральной ассамблее руководства соревнований было...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)