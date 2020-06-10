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Руководство хоккейной Лиги чемпионов изменило правила проведения турнира

10.06.2020 14:14 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Руководство хоккейной Лиги чемпионов изменило правила проведения турнира

Один из главных хоккейных турниров Европы – Лига чемпионов в ближайшем будущем претерпит изменения. 

На генеральной ассамблее руководства соревнований было принято решение сократить количество команд-участниц турнира с 32 до 24, начиная с сезона 2023 и 2024 годов. При этом в соревнованиях должно быть представлено не менее 12 лиг. 

Ограничение для каждой страны – не более четырех команд-участниц. Таким образом, клубам придётся проходить дополнительные раунды квалификации. Сделано это для повышения уровня турнира. 

Точный формат соревнований и распределение квот по лигам будут разработаны дополнительно.

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Один из главных хоккейных турниров Европы – Лига чемпионов в ближайшем будущем претерпит изменения.  На генеральной ассамблее руководства соревнований было...
 
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