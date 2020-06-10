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«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

10.06.2020 14:58 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. Выслушать каждого и решить вопросы на местах. Представители Администрации главы государства продолжают проводить прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Помощники Президента проведут прямые телефонные линии: когда и по каким номерам звонить

10 июня на вопросы минчан ответил помощник Президента – инспектор по Минску Виталий Прима.

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

Поступило более 20 звонков. Большая часть обращений коснулась социально-экономической сферы: строительство и выделение жилья, предложения по благоустройству дворовых территорий, а также своевременность выплаты зарплаты и в целом ситуация на рынке труда.

«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону

Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
Каждое из указанных обращений поставлено на контроль. Даны соответствующие поручения службам города для того, чтобы в каждой ситуации разобраться и принять необходимые меры, чтобы те вопросы, которые поднимали граждане в свои обращениях, были решены – либо Администрациями районов, либо комитеты города при необходимости выедут на место.

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Теги: Минск
 
 
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Новости Беларуси. Выслушать каждого и решить вопросы на местах. Представители Администрации главы государства продолжают проводить прямые телефонные линии,...
 
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