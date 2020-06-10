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«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Выслушать каждого и решить вопросы на местах. Представители Администрации главы государства продолжают проводить прямые телефонные линии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Поступило более 20 звонков. Большая часть обращений коснулась социально-экономической сферы: строительство и выделение жилья, предложения по благоустройству дворовых территорий, а также своевременность выплаты зарплаты и в целом ситуация на рынке труда.
Виталий Прима, помощник Президента – инспектор по Минску:
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«Каждое из обращений поставлено на контроль». Помощник Президента Виталий Прима ответил на вопросы граждан по телефону
Новости Беларуси. Выслушать каждого и решить вопросы на местах. Представители Администрации главы государства продолжают проводить прямые телефонные линии,...
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