Клиенту банка выдали лишние 8100 рублей, теперь ее разыскивают. В банке рассказали, чем грозит невозврат

Источник материала: Tut.by

В Витебске в одном из отделений БТА Банка клиенту выдали лишние 8100 рублей. Это произошло 9 июня в 11.23 в отделении по адресу Советская,19, сообщают в банке.



Снимок носит иллюстративный характер. Фото: Александра Квиткевич, TUT.BY

В БТА Банке рассказывают, что клиенту выдали лишние 8100 рублей при обмене валюты. В банке просят обратиться по телефону +375 (17) 289-58-04.

- Если кассир в банке по ошибке выдал клиенту лишние деньги, безусловно, эти деньги необходимо вернуть, поскольку получены они неосновательно. В противном случае - при установлении личности такого гражданина банк вправе предъявить к нему требования о возврате излишне выплаченных денежных средств в судебном порядке, а кроме того, вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами и возмещения расходов по уплате госпошлины за обращение в суд, - уточняют в банке.