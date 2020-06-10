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Клиенту банка выдали лишние 8100 рублей, теперь ее разыскивают. В банке рассказали, чем грозит невозврат
Источник материала: Tut.by
В Витебске в одном из отделений БТА Банка клиенту выдали лишние 8100 рублей. Это произошло 9 июня в 11.23 в отделении по адресу Советская,19, сообщают в банке.
В БТА Банке рассказывают, что клиенту выдали лишние 8100 рублей при обмене валюты. В банке просят обратиться по телефону +375 (17) 289-58-04.
- Если кассир в банке по ошибке выдал клиенту лишние деньги, безусловно, эти деньги необходимо вернуть, поскольку получены они неосновательно. В противном случае - при установлении личности такого гражданина банк вправе предъявить к нему требования о возврате излишне выплаченных денежных средств в судебном порядке, а кроме того, вправе потребовать уплаты процентов за пользование чужими деньгами и возмещения расходов по уплате госпошлины за обращение в суд, - уточняют в банке.
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Клиенту банка выдали лишние 8100 рублей, теперь ее разыскивают. В банке рассказали, чем грозит невозврат
В Витебске в одном из отделений БТА Банка клиенту выдали лишние 8100 рублей. Это произошло 9 июня в 11.23 в отделении по адресу Советская, 19, сообщают в банке.
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