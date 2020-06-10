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В Лиде подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. В Лиде шалость подростков чуть не привела к серьезному происшествию на железной дороге.
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На рельсах подростки разместили три доски. Машинист пассажирского поезда «Гродно – Минск» вовремя заметил препятствие, остановился, проехав на небольшой скорости только одну доску. Обошлось без повреждения техники и пострадавших.
Личности школьников были установлены. В ходе обследования территории была найдена тетрадь одного из них, на которой было указано учреждение образования и имя.
Подростки были привлечены к административной ответственности. Все они из благополучных семей, а свой поступок объяснили шалостью и любопытством.
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Новости Беларуси. В Лиде шалость подростков чуть не привела к серьезному происшествию на железной дороге. По информации УВД Гродненского облисполкома, 31 мая...
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