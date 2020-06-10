В Лиде подростки положили три доски на рельсы перед пассажирским поездом

Источник материала: СТВ

Новости Беларуси. В Лиде шалость подростков чуть не привела к серьезному происшествию на железной дороге.

По информации УВД Гродненского облисполкома, 31 мая вечером четверо школьников, которым по 15-16 лет, решили провести эксперимент. Они положили доски на железнодорожное полотно перед едущим поездом.

На рельсах подростки разместили три доски. Машинист пассажирского поезда «Гродно – Минск» вовремя заметил препятствие, остановился, проехав на небольшой скорости только одну доску. Обошлось без повреждения техники и пострадавших.



Фото: УВД Гродненского облисполкома

Личности школьников были установлены. В ходе обследования территории была найдена тетрадь одного из них, на которой было указано учреждение образования и имя.

Подростки были привлечены к административной ответственности. Все они из благополучных семей, а свой поступок объяснили шалостью и любопытством.