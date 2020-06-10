Федерация футбола подвела итоги 12-го тура чемпионата Беларуси

Источник материала: ОНТ

Белорусская федерация футбола продолжает подводить итоги 12-го тура чемпионата страны. Названы лучшие вратарские сэйвы прошедших матчей.

На третьем месте – голкипер гродненского «Немана» Сергей Курганский, который совершил два невероятных спасения ворот в течение нескольких мину в матче против «Славии». Вторую позицию в этом рейтинге заслужил вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко, который справился с ударом Павла Нехайчика.

А на первом месте – Александр Гутор из «Шахтёра» и его сейв в игре против «Энергетика». Гутор не пропускает уже семь матчей подряд, а «Шахтёр» по этому показателю – лучшая команда чемпионата. В 12-ти турах солигорский клуб пропустил всего три мяча.

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