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Федерация футбола подвела итоги 12-го тура чемпионата Беларуси

10.06.2020 14:22 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Федерация футбола подвела итоги 12-го тура чемпионата Беларуси

Белорусская федерация футбола продолжает подводить итоги 12-го тура чемпионата страны. Названы лучшие вратарские сэйвы прошедших матчей. 

На третьем месте – голкипер гродненского «Немана» Сергей Курганский, который совершил два невероятных спасения ворот в течение нескольких мину в матче против «Славии». Вторую позицию в этом рейтинге заслужил вратарь «Витебска» Дмитрий Гущенко, который справился с ударом Павла Нехайчика.

А на первом месте – Александр Гутор из «Шахтёра» и его сейв в игре против «Энергетика». Гутор не пропускает уже семь матчей подряд, а «Шахтёр» по этому показателю – лучшая команда чемпионата. В 12-ти турах солигорский клуб пропустил всего три мяча.

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Теги: Витебск
 
 
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Белорусская федерация футбола продолжает подводить итоги 12-го тура чемпионата страны. Названы лучшие вратарские сэйвы прошедших матчей.  На третьем месте –...
 
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