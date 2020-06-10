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Лопатка за 7,50, филей - за 9 рублей. На брестском рынке подешевело мясо

10.06.2020 15:24 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

На брестской «колхозке» подешевело мясо. Полуфабрикат продают по 5 рублей 36 копеек, филейную часть отдают по 9 рублей за кило, а лопатку — за 7,50 рубля, сообщает Zarya.by.


Фото: Валерий Король, Заря

Цены на мясную продукцию снизились на торговых точках «Брестского рынка». Частники цены на ту же свинину удерживают на старом уровне.

Как выяснилось, мясо подешевело после вступления в силу постановления Министерства антимонопольного регулирования и торговли № 30 «О регулировании цен на социально значимые товары», ограничивающее торговые надбавки,

— Теперь предельные максимальные торговые надбавки на мясо не должны превышать 20 процентов. Также мы постоянно ищем и находим новых поставщиков, которые предлагают свою продукцию по выгодной цене. Эти факторы и привели в конечном итоге к снижению стоимости мяса на наших объектах. Тот же мясной полуфабрикат еще весной продавали по 5,90, а сейчас по 5,36, а лопатка и «филейка» стали дешевле на один рубль, — объяснила начальник торгового отдела ТУП «Брестский рынок» Оксана Козак.

 
 
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