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Лошадь, увязшую в болоте, спасли работники МЧС

10.06.2020 15:12 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Лошадь, увязшую в болоте, спасли работники МЧС

В Крупском районе увязшую в болоте лошадь спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

9 июня в лесу у агрогородка Докудово Хотюховского сельсовета местный житель ехал по хорошо известной лесной дороге на подводе. Однако вскоре лошадь увязла в болоте и провалилась. Мужчина не мог сам вытащить животное, понадобилась помощь спасателей.

Сотрудники из ближайшего подразделения МЧС выехали к месту вызова. Они обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике, также помогали руками, чтобы не травмировать лошадь.

Напуганное и уставшее животное удалось вытащить, с лошадью все в порядке.

Фото: Минское областное управление МЧС 

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В Крупском районе увязшую в болоте лошадь спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС. 9 июня в лесу у агрогородка Докудово...
 
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