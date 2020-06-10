Лошадь, увязшую в болоте, спасли работники МЧС

Источник материала: ОНТ

В Крупском районе увязшую в болоте лошадь спасли работники МЧС, сообщили БЕЛТА в Минском областном управлении МЧС.

9 июня в лесу у агрогородка Докудово Хотюховского сельсовета местный житель ехал по хорошо известной лесной дороге на подводе. Однако вскоре лошадь увязла в болоте и провалилась. Мужчина не мог сам вытащить животное, понадобилась помощь спасателей.

Сотрудники из ближайшего подразделения МЧС выехали к месту вызова. Они обвязали лошадь пожарными рукавами, привязали к технике, также помогали руками, чтобы не травмировать лошадь.

Напуганное и уставшее животное удалось вытащить, с лошадью все в порядке.

Фото: Минское областное управление МЧС

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