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Франция может потерять миллион рабочих мест из-за пандемии

10.06.2020 15:30 — Разное | СТВ  
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Источник материала: СТВ

Новости Франции. Франции грозит потеря миллиона рабочих мест из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Пик безработицы придется на середину 2021 года, считают эксперты.

Франция может потерять миллион рабочих мест из-за пандемии

Несмотря на ожидаемое оживление экономической активности в третьем квартале, падение экономики в 2020 году прогнозируется на уровне до 10 %.

Франция может потерять миллион рабочих мест из-за пандемии

Стоит отметить, на восстановление страны власти Франции выделили уже 450 миллиардов евро. Эта сумма составляет 20 % всего национального богатства страны.

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Новости Франции. Франции грозит потеря миллиона рабочих мест из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пик безработицы придется на середину 2021...
 
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