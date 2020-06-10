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Франция может потерять миллион рабочих мест из-за пандемии
Источник материала: СТВ
Новости Франции. Франции грозит потеря миллиона рабочих мест из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Несмотря на ожидаемое оживление экономической активности в третьем квартале, падение экономики в 2020 году прогнозируется на уровне до 10 %.
Стоит отметить, на восстановление страны власти Франции выделили уже 450 миллиардов евро. Эта сумма составляет 20 % всего национального богатства страны.
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Новости Франции. Франции грозит потеря миллиона рабочих мест из-за пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Пик безработицы придется на середину 2021...
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