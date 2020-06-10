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РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования

10.06.2020 — Разное | Полесская правда  
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Источник материала: Полесская правда

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РИКЗ: при проведении ЦТ будут соблюдены все санэпидтребования
При проведении ЦТ будут соблюдены все необходимые санитарно-эпидемиологические требования, заявила сегодня журналистам заместитель директора по основной деятельности Республиканского института контроля знаний Наталья Вайтехович.

«Мы четко осознаем, что ЦТ — это экзамен с высокими ставками. Поэтому всегда особое внимание уделялось подбору оргкомиссии и подбору аудитории для того, чтобы абитуриентам было комфортно работать над тестом. В этом году требования ужесточены. Касаются они в первую очередь рассадки абитуриентов. Она будет с соблюдением дистанцирования не менее 1 м. Это, конечно, потребовало задействовать достаточно большое количество дополнительных аудиторий. Кроме того, в каждой аудитории должна проводиться тщательная уборка с применением дезинфицирующих средств. Обязательно наличие антисептиков в каждом пункте тестирования. Причем у входа в пункт, у входа в аудиторию и в самой аудитории», — рассказала Наталья Вайтехович.

По ее словам, организаторы ЦТ будут работать в масках и перчатках.

«Мы приветствуем, если и абитуриенты будут использовать средства индивидуальной защиты. Если по какой-то причине абитуриент забыл средства защиты, но желает ими воспользоваться, в каждом пункте будет создан резерв», — отметила замдиректора РИКЗ.

Наталья Вайтехович обратила внимание, что, как и в прежние годы, пропускной режим абитуриентов в пункт проведения тестирования будет осуществляться по документам, удостоверяющим личность.

«Такими являются: паспорт, вид на жительство, удостоверение беженца. Следует заметить, из года в год некоторые абитуриенты пытаются попасть на экзамен, используя водительское удостоверение, иные документы. Еще раз повторю, все остальные документы, кроме перечисленных, не являются документами, удостоверяющими личность», — добавила она.

Каждый третий абитуриент выбрал для ЦТ четыре учебных предмета.

«Уже не один год абитуриентам предоставлено право сдавать четыре экзамена в форме ЦТ. При этом абитуриенты в приемную комиссию по-прежнему предоставляют три сертификата. В этом году каждый третий абитуриент выбрал в качестве вступительных испытаний четыре учебных предмета, — рассказала Наталья Вайтехович. — Мы отмечаем наибольший интерес к таким учебным предметам, как русский язык (зарегистрировалось более 52 тыс. абитуриентов), математика (свыше 34 тыс.), а также иностранные языки. Конечно, лидером среди иностранных языков является английский, на который зарегистрировались 23 тыс. 549 абитуриентов».

Как сообщалось, Министерством образования определены новые даты проведения ЦТ.

Таблица соответствия дат
проведения ЦТ, указанных в пропусках у абитуриентов, и новых дат проведения централизованного тестирования в 2020 году

№ п/п

Учебный предмет

Дата проведения ЦТ, указанная в пропуске

Новая дата проведения централизованного тестирования

1

Белорусский язык

13 июня,
суббота

25 июня,
четверг

2

Русский язык

15 июня,
понедельник

26 июня,
пятница,

27 июня,
суббота

27 июня,
суббота

3

Обществоведение

17 июня,
среда

29 июня,
понедельник

4

Математика

19 июня,
пятница

1 июля,
среда,

2 июля,
четверг

2 июля,
четверг

5

Биология

21 июня,
воскресенье

4 июля,
суббота

6

Иностранный язык
(английский, немецкий, французский, испанский, китайский)

23 июня,
вторник

6 июля,
понедельник

7

Химия

25 июня,
четверг

8 июля,
среда

8

Физика

27 июня,
суббота

10 июля,
пятница

9

История Беларуси

29 июня,
понедельник

12 июля,
воскресенье

10

География

1 июля,
среда

14 июля,
вторник

11

Всемирная история (новейшее время)

4 июля,
суббота

16 июля,
четверг

Резервными днями ЦТ по белорусскому и русскому языкам утверждены 19 и 21 июля. Для обществоведения, математики, биологии, иностранных языков (английского, немецкого, французского, испанского, китайского), химии, физики, истории Беларуси, географии, всемирной истории (новейшее время) резервными днями будут 19 и 23 июля.

Сертификаты централизованного тестирования в пунктах его проведения абитуриентам начнут выдавать с 24 июля, тем, кто сдавал ЦТ в резервные дни, — с 29 июля.

По информации БелТА

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