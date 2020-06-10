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Лукашенко: «Переворота в стране не будет. Майдана – тем более»

10.06.2020 15:44 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

10 июня президент провел совещание, посвященное актуальным общественным и политическим вопросам.

Президент попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит".

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. "Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это совещание носит традиционный характер: "Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи ЦИК".

Глава государства заметил, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек. "На постоянной основе два человека - я и секретарь. И семь человек аппарата", - уточнила Лидия Ермошина.

 
 
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10 июня президент провел совещание, посвященное актуальным общественным и политическим вопросам.
 
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