Лукашенко: «Переворота в стране не будет. Майдана – тем более»

Источник материала: Ежедневник

10 июня президент провел совещание, посвященное актуальным общественным и политическим вопросам.

Президент попросил руководителя ЦИК Лидию Ермошину рассказать о текущей обстановке: "Лидия Михайловна, я хочу, чтобы вы все доложили о том, что происходит (я слежу за ситуацией). И вокруг ЦИК, и вокруг вас, что происходит".

"Я все вижу. Главное, вы не переживайте. В нужное время, в нужном месте мы приведем всех в чувства. Переворота в стране не будет. Майдана - тем более", - цитирует Александра Лукашенко его пресс-служба.

Белорусский лидер поручил оказать ЦИК необходимую поддержку по ходу избирательной кампании. "Я хотел бы обсудить вопросы, которые, возможно, у Лидии Михайловны есть перед началом наиболее острого периода регистрации и агитации будущих кандидатов в президенты", - сказал глава государства.

Александр Лукашенко отметил, что это совещание носит традиционный характер: "Мы всегда рассматривали проблемы, которые нам придется решать, и вопросы оказания помощи ЦИК".

Глава государства заметил, что в ЦИК на постоянной основе работает всего несколько человек. "На постоянной основе два человека - я и секретарь. И семь человек аппарата", - уточнила Лидия Ермошина.