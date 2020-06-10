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Прощай школа: выпускные в Бресте (фоторепортаж)
10.06.2020 16:38 — Разное | Виртуальный Брест
Источник материала: Виртуальный Брест
Вот так празднично и волнительно проходит торжественная часть «выпускного» в средней школе №15 города Бреста. Фоторепортаж Валерия КОРОЛЯ
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Вот так празднично и волнительно проходит торжественная часть «выпускного» в средней школе №15 города Бреста. Фоторепортаж Валерия КОРОЛЯ
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