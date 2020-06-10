Беларусь заняла 94-е место в глобальном рейтинге миролюбия

Источник материала: Ежедневник

visionofhumanity.org

На основе данных из 163 стран планеты Институт экономики и мира опубликовал «Глобальный индекс миролюбия» (Global Peace Index 2020). Беларусь переместилась с 97-ой (2019 год) на 94-ю строчку рейтинга.

Составители рейтинга оценили страны по таким параметрам, как оценка сплоченности общества, степень соблюдения прав человека, политической и экономической стабильности, а также участия стран в вооруженных конфликтах.

В 2017 году Беларусь была на 103-м месте, в 2018-м — на 101-м, в 2019-м — на 97-м.

С 2008 года самой миролюбивой страной в рейтинге остается Исландия, у которой, к слову, даже нет своей армии. За год состав в первой пятерке рейтинга не изменился: на второй строчке Новая Зеландия, затем идут Португалия, Австрия и Дания, пишет tut.by.

Россия в рейтинге миролюбия оказалась на 154-м месте из 163. Украина занимает 148-ю строчку, Польша — 29-ю, Литва — 36-ю, Латвия — 34-ю, а Китай — 104-е место. США находятся на 121-м месте.

Среди стран Евросоюза наиболее агрессивной авторы считают Францию (66-е место). А вот среди стран СНГ наиболее миролюбивым оказался Казахстан (70-е место).