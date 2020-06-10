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Украинка с 13-м размером груди дебютирует в MMA

10.06.2020 16:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Украинка Мила Кузнецова, принимавшая участие в конкурсе Miss Universe Plus Size- 2019, дебютирует в смешанных единоборствах в сентябре 2020 года, поединок состоится в Таиланде, отмечается в сообщении пресс-службы организаторов мероприятия. Ранее Кузнецова заявила, что намерена попробовать себя в боксе, но затем ей объяснили, что лучше начать с MMA, передает championat.


— Как только откроют международное авиасообщение, улетаю в Таиланд, где начинаю подготовку к бою. Буду заниматься под началом известного бойца ММА Аскара Можарова, которого за стиль ведения боя в мире смешанных единоборств называют украинским Макгрегором, — сообщила Кузнецова.

Организатором вечера ММА выступит российский бизнесмен и блогер Максим Мернес, который уже много лет живет на острове Пхукете. Он рассказал о планах пригласить на шоу бывшего чемпиона UFC в двух весовых категориях Конора Макгрегора.

— Мила проведет показательный бой. Ищем для неё соперницу с похожими параметрами. Сейчас у нас есть три варианта: американка, россиянка и британка.

В качестве почетного гостя собираемся пригласить Конора Макгрегора. Шоу планируем на сентябрь. Дата зависит от внешних факторов. Нужно, чтобы мир поборол пандемию. Надеюсь, окончательно определимся с датой в июле. Гонорары участникам шоу заплатим в криптовалюте, — сказал Мернес.

 
 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 

Публикация от MILA KUZNETSOVA MISS UKRAINE

 
 
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Она проведет выставочный поединок. Ее соперница пока не определена.
 
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