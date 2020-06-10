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Суперкар Ferrari F8 Tributo побывал в бюро Novitec, став мощнее и быстрее

10.06.2020 18:13 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Немецкое тюнинг-бюро Novitec показало переработанную версию берлинетты Ferrari F8 Tributo — спорткар среднемоторной компоновки получил сразу несколько технических улучшений.


Во-первых, в Novitec форсировали силовой агрегат, хотя солидной прибавку в мощности не назовешь. Благодаря фирменному блоку управления N-Tronic отдача 3,9-литрового битурбо-V8 подросла на 67 л.с. — до 787 л.с., прибавка же в крутящем моменте оказалась более весомой (с исходных 770 Нм до 882 Нм). В результате разгон до 100 км/ч у купе улучшился на 0,2 секунды (в Novitec говорят о 2,7 секунды), максимальная скорость — свыше 340 км/ч, но точный показатель не называется.


Форсировкой мотора в Novitec не ограничились. Немцы заменили выхлопную систему на собственную, которая изготовлена из нержавеющей стали и отличается хорошо поставленным «голосом». Также предлагаются новые колесные диски от Vossen — диаметром 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади (размерность шин Pirelli P Zero — 255/30 и 335/25 соответственно).


Наконец, улучшить управляемость должны новые пружины Novitec, занижающие подвеску на 35 мм. Для проезда «лежачих полицейских» отдельной кнопкой можно приподнять переднюю подвеску на 40 мм. Салон итальянского спорткара фирма готова приукрасить кожей и алькантарой самых разных оттенков.


Позже Novitec обещает представить для F8 Tributo собственный обвес, призванный улучшить аэродинамику спорткара.

 
 
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Немецкое бюро Novitec показало переработанную версию берлинетты Ferrari F8 Tributo - спорткар среднемоторной компоновки получил сразу несколько технических улучшений.
 
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