Цена за право выбора растёт: за месяц – более 1000 суток арестов и сотня неподъемных штрафов

102 человека получили штрафы общим размером около 86000 рублей.





На граждан продолжают составлять протоколы и судить за высказывание своего мнение или даже просто за присутствие на мирных акциях и пикетах по сбору подписей.

Кого еще ждет суд?

Минск

На youtube-блогера Николая Масловского составлен протокол за участие в пикете по сбору подписей у Комаровского рынка. Судить Николая по ч. 3 ст. 23.34 КоАП будут в суде Фрунзенского района 15 июня в 11.00.





Минчанин Алексей Мазука получил целых три протокола по ст. 23.34 КоАП (участие в несанкционированном массовом мероприятии) – за то, что приходил на пикеты 21, 28 и 31 мая.





На Галину Жуковскую и Петра Поправко также составлены протоколы по этой статье – за участие в пикете у Комаровского рынка 31 мая.





Гродно

В Гродно продолжается преследование тех, кто участвовал в пикете 29 мая, который закончился задержанием Сергея Тихановского и его соратников.





Милиция преследует пенсионерку, 63-летнюю Станиславу Дамшель. Женщина была в тот день на Советской площади. По ее словам, она пришла, чтобы подписаться за Светлану Тихановскую. Женщина оказалась в эпицентре событий, после которых произошли задержания. Она рассказывает, что ее сильно толкнул один из милиционеров и она чуть не упала, но ее подхватили другие люди. Женщина пережила сильный стресс, а поскольку она аллергик, у нее вскоре возникла астматическая аллергия.









Милиция же составила на нее протокол по статье 17.1 КоАП (мелкое хулиганство). Два дня подряд в квартиру пенсионерки наведываются милиционеры, которые хотят, чтобы женщина ехала с ними в РОВД. Станислава Дамшель по-прежнему болеет и находится на самоизоляции и поэтому в квартиру милиционеров она не пускает.





На Сергея Колмыкова, который был задержан вместе с Сергеем Тихановским и 10 днен провел за решеткой по возбужденному уголовному делу (сейчас он в статусе свидетеля), составлены два протокола – по ст. 17.1 КоАП (мелкое хулиганство) и 23.4 КоАП (неповиновение сотрудникам милиции).





В мелком хулиганстве (ст.17.1 КоАП) обвиняют также члена инициативной группы Тихановской Юлию Карначеву. Протокол на Юлию составлен за то, что 29 мая она якобы мешала проезду транспорта, в котором находились задержанные.





Молодечно

Протокол за участие в несанкционированном массовом мероприятии (ст. 23.34 КоАП) составлен на Аркадия Жизневского. В 17.00 11 июня его будут судить за участие во стрече с Сергеем Тихановским.





Светлогорск

В Светлогорске составляют протоколы на тех, кто на пикете возле ТЦ “Березка” 31 мая держал плакат с надписью “Свободу Сергею Тихановскому”. Так, протокол по ст. 23.34 КоАП составлен на активиста Сергея Биствицкого, а также два протокола на Виктора Ахремчука. В РОВД вызывают Вадима Поветко.





Витебск

Суды за пикет по сбору подписей 31 мая, который власти расценили как "несанкционированное массовое мероприятие", ждут Татьяну Северинец, Николая Качурца, Людмилу Володкевич. Володкевич назначили суд на 18 июня (суд Октябрьского района).









Пикет 31 мая в Витебске





Новополоцк

В Новополоцке суд ждет Елену Редькову, члена инициативной группы Сергея Череченя. На нее составлен протокол по ст. 23.34 КоАП за то, что 28 мая она приняла участие в несанкционированном пикетировании.





Гомель

Суд за участие в несанкционированном массовом мероприятии ждет претендента в кандидаты в президенты Владимира Непомнящих. Также по статье 23.34 КоАП за участие в акции солидарности с Сергеем Тихановским будут судить Аллу Гречко и Виталия Смолича.





Мозырь

Милиционеры ищут Еву Сапрыгину, чтобы составить протоколы за участие в пикетах в Минске и Витебске, где она стояла с разными плакатами.







