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«Нереальные ноги!»: Вера Брежнева восхитила подписчиков своей фигурой в откровенном купальнике
Источник материала: ОНТ
38-летняя Вера Брежнева продолжает восхищать подписчиков своей идеальной фигурой. Певица поделилась фото в откровенном купальнике в Instagram.
Артистка примерила белый совместный купальник и сфотографировалась в нем спиной к зеркалу, продемонстрировав все достоинства своей фигуры. Подписчики Веры не смогли остаться равнодушными к такому фото и оставили множество восторженных комментариев: «нереальные ноги», «я бы такой купальник не смогла надеть, но у меня и не такая шикарная фигура», «какие формы!», «худышка наша».
Несмотря на карантин, Брежнева по-прежнему следит за фигурой и ничуть не поправилась. Также звезда поделилась с публикой секретами борьбы с лишними килограммами. Например, теперь певица не делает перекусы и выдерживает между приемами пищи четыре часа. Также она ужинает минимум за четыре часа до сна, а фрукты ест только перед едой. Помогают не набирать и разгрузочные дни. Из своего рациона исполнительница исключила животный белок, глютен, сахар и молочные продукты.
Фото:
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38-летняя Вера Брежнева продолжает восхищать подписчиков своей идеальной фигурой. Певица поделилась фото в откровенном купальнике в Instagram. Артистка примерила...
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