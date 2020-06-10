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«Нереальные ноги!»: Вера Брежнева восхитила подписчиков своей фигурой в откровенном купальнике

10.06.2020 18:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Нереальные ноги!»: Вера Брежнева восхитила подписчиков своей фигурой в откровенном купальнике

38-летняя Вера Брежнева продолжает восхищать подписчиков своей идеальной фигурой. Певица поделилась фото в откровенном купальнике в Instagram.

Артистка примерила белый совместный купальник и сфотографировалась в нем спиной к зеркалу, продемонстрировав все достоинства своей фигуры. Подписчики Веры не смогли остаться равнодушными к такому фото и оставили множество восторженных комментариев: «нереальные ноги», «я бы такой купальник не смогла надеть, но у меня и не такая шикарная фигура», «какие формы!», «худышка наша».


Несмотря на карантин, Брежнева по-прежнему следит за фигурой и ничуть не поправилась. Также звезда поделилась с публикой секретами борьбы с лишними килограммами. Например, теперь певица не делает перекусы и выдерживает между приемами пищи четыре часа. Также она ужинает минимум за четыре часа до сна, а фрукты ест только перед едой. Помогают не набирать и разгрузочные дни. Из своего рациона исполнительница исключила животный белок, глютен, сахар и молочные продукты.

Фото: www.instagram.com/ververa

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38-летняя Вера Брежнева продолжает восхищать подписчиков своей идеальной фигурой. Певица поделилась фото в откровенном купальнике в Instagram. Артистка примерила...
 
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