|
В Италии в заброшенном доме нашли украденную работу Бэнкси
Источник материала: Партизан
Полиция обнаружила в заброшенном доме работу знаменитого художника Бэнкси. Рисунок он сделал на двери концертного зала Батаклан, где на концерте расстреляли зрителей.
Фото: dailymail.co.uk
Работу нашли в заброшенном доме
Итальянские карабинеры нашли украденную ранее во Франции работу уличного художника Бэнкси. Рисунок он выполнил на двери запасного выхода из парижского концертного зала Батаклан в память о жертвах теракта 13 ноября 2015 года, пишет Daily Mail.
Бэнкси нарисовал скорбящую девушку в 2018 году. В январе 2019 года дверь с рисунком была похищена неизвестными.
Работу удалось обнаружить благодаря совместным действиям итальянских и французских правоохранителей. Рисунок на двери не пострадал.
Известно, что дверь обнаружили в заброшенном фермерском доме в итальянском регионе Абруццо.
Полиция пообещала предоставить подробную информацию в четверг, 11 июня.
Как сообщалось ранее, Бэнкси посвятил новый рисунок положению темнокожих в США.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Полиция обнаружила в заброшенном доме работу знаменитого художника Бэнкси. Рисунок он сделал на двери концертного зала Батаклан, где на концерте расстреляли...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)