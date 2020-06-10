Новое белорусское правительство: какие задачи перед ним стоят?

Источник материала: ОНТ

Одна из главных политических новостей первой недели июня – назначение нового правительства Беларуси.

Это событие не стало сенсацией. Его анонсировал не единожды Президент. Новое оно отчасти, так как некоторые министры, например, иностранных дел, внутренних дел, обороны, здравоохранения остались на своих постах. Тем же, кто получил новое назначение, предстоит входить в курс дела быстро, времени на раскачку нет.

Какие задачи предстоит решать обновленному кабинету, обсудили в студии «ОбъекивНО» эксперты: заместитель председателя Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Олег Гайдукевич, директор информационно-просветительского учреждения «Актуальная концепция» Александр Шпаковский, аналитик Белорусского института стратегических исследований Алексей Авдонин, а также главврач 1-й городской клинической больницы Минска Дмитрий Шевцов.

Подробности в видео.





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