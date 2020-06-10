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Полигон для спортивного ориентирования оборудовали в Гродно

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

Полигон для спортивного ориентирования оборудовали в Гродно

Полигон для спортивного ориентирования для всех желающих оборудовали в одном из лесопарков Гродно, передает корреспондент БЕЛТА.

В урочище Пышки на территории в более чем 2,5 кв.км установили 45 столбиков — контрольных пунктов — с QR-кодами. С помощью кода можно скачать карту полигона и на ее основе проводить тренировки или даже соревнования.

«Месторасположение их разное — начинающие могут попробовать себя в спортивном ориентировании даже во время прогулок по лесопарку. Более опытные спортсмены могут работать с рельефом, с азимутом. Самое главное, что полигон доступен всем желающим в любое время года», — отметил председатель Гродненской областной федерации спортивного ориентирования Эдвард Ародь.

Оборудовали полигон во время акции «Зеленый стадион», направленной на развитие спортивного ориентирования среди школьников, учащейся молодежи и взрослого населения области. В ней поучаствовали представители областной федерации, главного управления образования и управления спорта и туризма Гродненского облисполкома, отдела спорта и туризма горисполкома, а также Гродненского государственного областного Дворца творчества детей и молодежи. На базе Дворца, к слову, в прошлом году был открыт ресурсный центр по спортивному ориентированию. Активно этот вид спорта, который еще называют шахматами на бегу, приходит и в районы области. Всего в регионе им занимаются около 300 человек. Появление такого полигона, аналогов которому, говорят специалисты, в стране нет, позволит привлечь в спортивное ориентирование новых людей.

В целом Гродно — один из центров этого вида спорта. Регулярно здесь проводят соревнования не только местного или республиканского, но и международного уровня. В 2019 году, например, в областном центре прошел чемпионат Европы среди юношей. В Гродно выступили около 500 спортсменов более чем из 30 стран. В августе 2020 года город должен был принять чемпионат Европы по спортивному ориентированию среди работников лесного хозяйства. Из-за пандемии соревнования перенесли на 2021 год, их хозяином по-прежнему остается Гродно.

https://www.belta.by/

 
Теги: Гродно
 
 
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Полигон для спортивного ориентирования для всех желающих оборудовали в одном из лесопарков Гродно, передает корреспондент БЕЛТА. В урочище Пышки на территории в...
 
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