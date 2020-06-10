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Уникальную новинку для военных готовит Минский завод колесных тягачей

10.06.2020 19:48 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

На столичном заводе колесных тягачей сейчас работают над созданием нового образца автотехники военно-технического назначения — специального корпусного шасси МЗКТ-692251, сообщили в пресс-службе Госкомвоенпрома.
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Это и остальные фото: с сайта abw.by

Шасси МЗКТ-692251 разрабатывается в качестве транспортной базы пункта боевого управления (ПБУ) колесного варианта ЗРК «БУК-МБ3К», пишет mlyn.by Оно будет полноприводным, с колесной формулой 6х6, с управляемыми колесами первой оси. Грузоподъемность, определяемая массой монтируемого оборудования, составляет 7 тонн.

Черты облика, а также основные узлы и агрегаты нового шасси МЗКТ-692251 будут аналогичны шасси МЗКТ-692250, на которые монтируются пуско-заряжающая (9А319К) и самоходная огневая (9А318К) установки из состава колесного ЗРК «БУК-МБ3К», что вполне логично.

Напомним, премьерный показ шасси МЗКТ-692250 в составе новейшего белорусского ЗРК средней дальности «БУК-МБ3К» состоялся в мае прошлого года в Минске на выставке MILEX 2019.


Четырехосное полноприводное шасси МЗКТ-692250 имеет колесную формулу 8х8 и управляемые колеса двух передних осей. Отличается повышенной грузоподъемностью — 17 300 кг. Оснащается мощным 500-сильным двигателем ТМЗ-8463.10 и 6-скоростной гидромеханической передачей МЗКТ-5561. В трансмиссии используются 2-скоростная раздаточная коробка и разрезные мосты с системой межосевых и межколесных дифференциалов. Плавность хода шасси обеспечивается независимой, гидропневматической подвеской с электронным управлением. Все это позволяет установкам комплекса «БУК-МБ3К» совершать марши со скоростью 60 км/ч.

Такую же агрегатную базу получит и новое шасси МЗКТ-692251.

Корпус шасси состоит из трех основных отсеков: управления, операторского и моторно-трансмиссионного. Как и на базовом шасси, отсек размещения экипажа шасси МЗКТ-692251 сделан пулезащищенным. В нем предусмотрены системы отопления, кондиционирования, вентиляции. На новое шасси будет также установлена бортовая информационно-управляющая система, которая мониторит параметры шасси и выводит информацию на один из двух цветных графических дисплеев.

Одним из отличий корпуса этого шасси от базового станет увеличенная на 570 мм высота отсека размещения экипажа — появится своеобразная «шапка» над передней частью шасси.
 
Теги: Минск
 
 
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На столичном заводе колесных тягачей сейчас работают над созданием нового образца автотехники военно-технического назначения — специального корпусного шасси...
 
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