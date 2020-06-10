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В Миорском районе мужчину убило молнией

10.06.2020 19:30 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Миорском районе мужчину убило молнией

В Миорском районе Витебской области на территории садового товарищество обнаружили труп мужчины, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.

На место прибыли следователи и установили, что в 82-летнего мужчину попала молния, когда он вел велосипед в руках около своего дачного участка. Об этом свидетельствовали следы на его одежде и теле. Медработники констатировали смерть дачника.


Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.

Фото: ABC News, СК Беларуси

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В Миорском районе Витебской области на территории садового товарищество обнаружили труп мужчины, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси....
 
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