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В Миорском районе мужчину убило молнией
Источник материала: ОНТ
В Миорском районе Витебской области на территории садового товарищество обнаружили труп мужчины, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси.
На место прибыли следователи и установили, что в 82-летнего мужчину попала молния, когда он вел велосипед в руках около своего дачного участка. Об этом свидетельствовали следы на его одежде и теле. Медработники констатировали смерть дачника.
Работа на месте происшествия продолжается, опрашиваются очевидцы, назначена судебно-медицинская экспертиза.
Фото: ABC News, СК Беларуси
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В Миорском районе Витебской области на территории садового товарищество обнаружили труп мужчины, об этом сообщили в Telegram-канале Следственного комитета Беларуси....
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