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В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)

10.06.2020 — Разное | Вороновская газета  
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Источник материала: Вороновская газета

В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)

163 юноши и девушки получили сегодня аттестаты зрелости. Двадцати четырем выпускникам председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич и заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович вручили золотые медали.

Повсеместно линейки прошли на свежем воздухе и в узком кругу. Но от этого не стали менее трогательными. Добрые и искренние слова напутствия любимых учителей и родителей растрогали всех выпускников. Оно и не удивительно: сегодня бывшие мальчишки и девчонки попрощались с детством.

Беняконская СШ


В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)


В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)

Жирмунская СШ


В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)

Вороновская СШ


В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)

 
 
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163 юноши и девушки получили сегодня аттестаты зрелости. Двадцати четырем выпускникам председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, председатель...
 
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