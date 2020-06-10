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В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)
10.06.2020 — Разное | Вороновская газета
Источник материала: Вороновская газета
163 юноши и девушки получили сегодня аттестаты зрелости. Двадцати четырем выпускникам председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич и заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович вручили золотые медали.
Повсеместно линейки прошли на свежем воздухе и в узком кругу. Но от этого не стали менее трогательными. Добрые и искренние слова напутствия любимых учителей и родителей растрогали всех выпускников. Оно и не удивительно: сегодня бывшие мальчишки и девчонки попрощались с детством.
Беняконская СШ
Жирмунская СШ
Вороновская СШ
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163 юноши и девушки получили сегодня аттестаты зрелости. Двадцати четырем выпускникам председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, председатель...
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