В камерном формате прошли выпускные торжества на Вороновщине (Дополняется)

Источник материала: Вороновская газета





163 юноши и девушки получили сегодня аттестаты зрелости. Двадцати четырем выпускникам председатель Вороновского райисполкома Николай Розум, председатель райсовета депутатов Елена Ганевич и заместитель председателя райисполкома Андрей Карпович вручили золотые медали.

Повсеместно линейки прошли на свежем воздухе и в узком кругу. Но от этого не стали менее трогательными. Добрые и искренние слова напутствия любимых учителей и родителей растрогали всех выпускников. Оно и не удивительно: сегодня бывшие мальчишки и девчонки попрощались с детством.

Беняконская СШ









































































Жирмунская СШ







































































































Вороновская СШ





































































































































































































































































































































































































































