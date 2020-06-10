До выходных жара сохранится, а в субботу резко похолодает: прогноз погоды на 11 июня

Источник материала: ОНТ

Температурный режим в эти дни значительно выше нормы. В Беларуси сейчас так же жарко, как на севере Африки. При этом влажно и довольно душно. До выходных жара сохранится, а в субботу резко похолодает.

Завтра, 11 июня, погоду будет определять область повышенного атмосферного давления и очень теплая неустойчивая воздушная масса, поступающая с Черного моря. Поэтому солнца будет много, но и грозовые дожди в прогнозе остаются. Средняя температура на 8-10 градусов выше нормы.

В четверг – переменная облачность. Ночью преимущественно по западу, днем почти повсеместно пройдут кратковременные дожди. В отдельных районах – грозы. Ночью и утром вблизи водоемов и в низинах будет сгущаться слабый туман. Видимость до километра. Влажность от 40% по востоку до 70% по западу. Ветер будет юго-восточный умеренный, при грозах порывистый. Атмосферное давление существенно не изменится.

В восемь утра будет очень тепло, температура воздуха составит от +21°C по западу до +23°C градусов по юго-востоку. С учетом влажности и ветра по ощущениям будет на 1-3 градуса прохладнее. В середине дня жаркое июньское солнце прогреет воздух от +27°C по юго-западу до +32°C в центральных регионах, местами до +34°C. К вечеру температура немного понизится – от +24°C в юго-западных районах до +28°C по востоку. Температура воды в реках и водоемах составляет +16°C…+23°C.

В пятницу ещё будет жарко. Переменная облачность. По северу страны – кратковременные дожди с грозами. Ветер восточный умеренный, при грозах порывистый. Температура воздуха ночью +16°C…+21°C, днем +30°C…+34°C, в северных районах +24°C…+27°C. В субботу к нам придет скандинавский антициклон, который уже днем принесет холодный воздух северных широт. Ветер развернется на северо-восточный, и температура воздуха начнет постепенно понижаться. Ночью +13°C…+20°C, днем от +20°C в северных районах до +30°C в южных. В воскресенье похолодает по всей территории страны. Пройдут кратковременные дожди, возможны грозы.

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