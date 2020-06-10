Лукашенко приказал “прошерстить этих пузатых буржуев”. Новая мишень – Виктор Бабарико?

С каждым днем избирательная риторика Лукашенко становится все более нервной и агрессивной.





Вот и 10 июня на очередном совещании беларуский руководитель-претендент в президенты приказал Генеральному прокурору, Комитету госконтроля и другим госструктурам “прошерстить этих пузатых буржуев”. В совещании “по актуальным общественно-политическим вопросам” участвовали глава президентской администрации Игорь Сергеенко, председатель Совета Республики Наталья Кочанова, Управляющий делами Виктор Шейман. Припекло, похоже.





Кто же эти «пузатые буржуи», которые «увольняют людей – тех, кто не отдал подпись за альтернативных так называемых кандидатов: ты там за Петрова, Сидорова не расписался – уходи”.









попыталась понять, кому адресованы угрозы Лукашенко, вместе с экспертом, который предпочел сохранить анонимность. Беларуская праўдапонять, кому адресованы угрозы Лукашенко, вместе с экспертом, который предпочел сохранить анонимность.





- Сегодняшнее выступление президента – это послание бизнесу с целью оттолкнуть его от участия в выборах и от поддержки альтернативных претендентов в президенты.





В первую очередь эта угроза адресована тем предпринимателям, собственникам и руководителям частных компаний, которые оказывали поддержку Цепкало и Бабарико, и прежде всего – последнему. И дело даже не в «пузатых буржуях», а в том, что Бабарико действительно смог привлечь в свою команду средний класс, офисных работников, а также предпринимателей всех калибров. И это действительно ценный ресурс.





При этом из сильнейшей тройки альтернативных претендентов (Бабарико, Цепкало, Тихановский) Бабарико наиболее защищен с точки зрения уголовного преследования. Если Тихановского вывели из игры грубым, примитивным, но достаточно эффективным ударом, если Цепкало можно припомнить его чиновничье прошлое и привлечь к ответственности за существующее либо мнимое нарушение в рамках деятельности ПВТ, то с Бабарико не все так просто. Лукашенко озвучивает некие претензии к Виктору Дмитриевичу, но перевести их на язык уголовного дела при желании, разумеется, можно, но сделать это будет значительно сложнее, чем с остальными участниками тройки.





- Почему?





- Дело в том, что Бабарико возглавлял банк – банк негосударственный, принадлежащий иностранной газовой монополии. В рамках возможного уголовного дела придется доказывать ущерб, причиненный банку, а банк в этом не заинтересован ни с какой точки зрения, прежде всего – с репутационной. Надо сказать, что банки в случаях привлечения к ответственности топ-менеджеров неохотно сотрудничают со следствием, да и получить нужную информацию из банка очень сложно – это тонны документов, миллионы проводок, разобраться в которых не так просто.





Надо отметить, что Бабарико человек очень умный, и вряд ли станет светиться в схемах, которые раскрываются на раз-два. Я более чем уверен, что Бабарико не совершал никаких противоправных действий, это честнейший человек, но в нашей стране правоохранительные органы весьма своеобразны.





Неоспоримым достоинством Виктора Бабарико, и вместе с тем – его самым уязвимым местом является его политический актив: средний класс и его коллеги по бизнесу. Именно против них направлен сегодняшний выпад президента. Я уверен, что Лукашенко хочет лишить Бабарико поддержки и с этой целью угрожает проверками частным предприятиям, частным компаниям, прикрываясь интересами сотрудников.





В истории Беларуси давно не было ситуации, когда бизнес так открыто и активно поддерживал политическую фигуру, тем более претендующую на высший государственный пост. Пожалуй, только Объединенная гражданская партия под руководством Станислава Богданкевича в той или иной получала поддержку от бизнеса, причем довольно существенную. Но беларуские спецслужбы начали активное давление на бизнес с целью отвернуть его от ОГП, в результате им это удалось. Станислав Богданкевич ушел с поста председателя партии, его место занял Анатолий Лебедько, а сильная ОГП превратилась в одну из многих околополитических структур.









Думаю, по такому же сценарию – путем давления на бизнес – власти идут и сейчас по отношению к другому банкиру, Виктору Бабарико. Видно, что взята тактика не на выбивание самого претендента, а на выбивание из-под него опоры, максимальное ограничение и лишение его ресурсов.





Справедливо либо нет такое утверждение, мы увидим в ближайшее время, когда по частным компаниям пойдут (или не пойдут) массовые проверки. Хотя, чтобы напугать беларуский бизнес, очень часто достаточно и окрика или даже полунамека.











