Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного телефона

Источник материала: ОНТ

Белорусская железная дорога ввела новый способ заказа электронных билетов, об этом информирует пресс-служба БЖД.

Билеты можно приобрести на поезда городских линий и региональных линий экономкласса с ненумерованными местами. Оформить билет можно на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» теперь можно с указанием номера мобильного телефона.

При проверке электронных билетов пассажир должен предъявить бланк электронного билета на экране телефона или на бумажном носителе и ответить на USSD-запрос *147# для подтверждения номера телефона.

Напомним, что с 15 июня свою работу прекратит сайт по бронированию билетов на поезд онлайн poezd.rw.by прекращает работу. Теперь билеты на поезд можно приобретать на сайте pass.rw.by через раздел «Услуги пассажирам» или же в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации БЖД рекомендует приобретать билеты дистанционным способом. За пять месяцев 2020 года услугами бронирования билетов онлайн на поезда с ненумерованными местами воспользовались 152 300 раз.

Фото: БЕЛТА

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