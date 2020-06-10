ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного телефона

10.06.2020 21:40 — Разное | ОНТ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: ОНТ

Электронный билет на поезд теперь можно оформить по номеру мобильного телефона

Белорусская железная дорога ввела новый способ заказа электронных билетов, об этом информирует пресс-служба БЖД.

Билеты можно приобрести на поезда городских линий и региональных линий экономкласса с ненумерованными местами. Оформить билет можно на сайте pass.rw.by и в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд» теперь можно с указанием номера мобильного телефона. 

При проверке электронных билетов пассажир должен предъявить бланк электронного билета на экране телефона или на бумажном носителе и ответить на USSD-запрос *147# для подтверждения номера телефона.

Напомним, что с 15 июня свою работу прекратит сайт по бронированию билетов на поезд онлайн poezd.rw.by прекращает работу. Теперь билеты на поезд можно приобретать на сайте pass.rw.by через раздел «Услуги пассажирам» или же в мобильном приложении «БЧ. Мой поезд».  

В условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации БЖД рекомендует приобретать билеты дистанционным способом. За пять месяцев 2020 года услугами бронирования билетов онлайн на поезда с ненумерованными местами воспользовались 152 300 раз.

Фото: БЕЛТА

Подписывайтесь на нас в Яндекс.Дзен и Telegram

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Белорусская железная дорога ввела новый способ заказа электронных билетов, об этом информирует пресс-служба БЖД. Билеты можно приобрести на поезда городских...
 
Новости дня
Новости разные
 
Лидия Ермошина: думаю, международных наблюдателей пригласят по завершению регистрации кандидатов в Президенты
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

09.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Міёрскія навіны
Голас Сененшчыны
Клiч Радзiмы
Mlife
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика