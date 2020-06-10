Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут последние приготовления.

Совсем скоро в Солигорске будет завершена реконструкция общежития на улице Заслонова, 61. И на его месте после завершения работ появится многоквартирный, полноценный жилой дом. В обновлённых квартирах уже завершаются отделочные работы, идёт установка сантехники. Всего в доме будет 54 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир. Все они укомплектованы электрическими плитами.

Возле нового дома активно проходит благоустройство. Появятся газоны, озеленение, детская площадка с малыми архитектурными формами, спортивная площадка с мягким покрытием для игры в футбол и баскетбол, а также модная нынче воркаут-площадка.



Возле бывшего общежития, преобразованного в дом, жильцы смогут посетить и площадку с тренажёрами. Для владельцев машин предусмотрены две парковки: небольшая по улице Заслонова и побольше – со стороны улицы Богомолова. На парковках смогут разместиться 50 автомобилей. Конечно же, в современном обществе дом будет обустроен, учитывая нужды людей с ограниченными возможностями. Есть и парковочное место для этой категории граждан.

В новом доме предусмотрены актовый и тренажерный залы, кабинеты и места для массового пользования.

