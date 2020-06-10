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Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут последние приготовления.

10.06.2020 — Разное | Soligorsk News  
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Источник материала: Soligorsk News

20 мая 2020 18:07 3042

Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут последние приготовления.

Автор: Эдуард Кидяев. Фото: str3.by

Совсем скоро в Солигорске будет завершена реконструкция общежития на улице Заслонова, 61. И на его месте после завершения работ появится многоквартирный, полноценный жилой дом. В обновлённых квартирах уже завершаются отделочные работы, идёт установка сантехники. Всего в доме будет 54 однокомнатных, 54 двухкомнатных и 17 трехкомнатных квартир. Все они укомплектованы электрическими плитами.

Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут последние приготовления.

Возле нового дома активно проходит благоустройство. Появятся газоны, озеленение, детская площадка с малыми архитектурными формами, спортивная площадка с мягким покрытием для игры в футбол и баскетбол, а также модная нынче воркаут-площадка.

Возле бывшего общежития, преобразованного в дом, жильцы смогут посетить и площадку с тренажёрами. Для владельцев машин предусмотрены две парковки: небольшая по улице Заслонова и побольше – со стороны улицы Богомолова. На парковках смогут разместиться 50 автомобилей. Конечно же, в современном обществе дом будет обустроен, учитывая нужды людей с ограниченными возможностями. Есть и парковочное место для этой категории граждан.
В новом доме предусмотрены актовый и тренажерный залы, кабинеты и места для массового пользования.

Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут последние приготовления.

Заказчик реконструкции объекта – градообразующее предприятие ОАО “Беларуськалий”. Скоро обновлённый дом примет первых жильцов. Ключи будут вручены новоселам в конце весны – начале лета.

Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут последние приготовления.

Можно представить себе, с каким нетерпением ждут они этого события! Впрочем, любое новоселье и преобразование нашего города к лучшему не может не радовать каждого солигорца!

Автор статьи: Светлана АРХИПОВА. Фото – Александр КОЛЕСНИКОВ.

©Информационный отдел
"Солигорск - Новости"

 
 
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20 мая 2020 18:07 3042 Общежитие на Заслонова, 61 станет жилым домом. Идут...
 
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