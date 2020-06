Ученые обнаружили носорогих драконов, которых не встречали с XVIII века

Источник материала: ОНТ

На острове Суматра (Индонезия) ученые обнаружили редкий вид носорогой ящерицы, представителей вида которой не встречали почти 130 лет, сообщает ScienceNews .

Итальянский исследователь Элио Модильяни в конце XVIII века привез в Музей естественной истории Генуи необычное пресмыкающееся с рогом на кончике носа. Рептилию назвали в честь ученого ящерицей Модильяни (Harpesaurus modiglianii), или носорогим драконом.

В 2018 году в горном районе Суматры биолог Чайрунас Адха Путра нашел мертвое пресмыкающееся с характерным отростком на мордочке. До этого ученые предполагали, что данный вид рептилий уже вымер. После этого Путра вновь отправился исследовать остров, чтобы найти живых представителей носорогих драконов. Биологу повезло: на одном из деревьев он обнаружил ярко-зеленую рептилию. Ученый сфотографировал животное, измерил его и понаблюдал за его поведением, прежде чем отпустить на волю.

В сравнении с чучелом, представленным в музее Генуи, живой носорогий дракон имел яркую окраску, которая изменялась в зависимости от окружающей среды.





Фото: © C.A. PUTRA ET AL/TAPROBANICA: THE JOURNAL OF ASIAN BIODIVERSITY, 2020

