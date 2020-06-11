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«Зеленая гавань»: новый формат загородного жилья

11.06.2020 06:06 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

«Зеленая гавань»: новый формат загородного жилья

Как соединить все блага жизни на природе за городом, современную архитектуру, инфраструктуру и городской комфорт? Застройщик «А-100 Девелопмент» презентовал новый масштабный жилой комплекс – «Зеленая Гавань».


Загородный квартал расположился рядом с природным заказником «Стиклево» и единственными в Беларуси гольф-полями чемпионского класса. Во всем мире гольф-недвижимость пользуется высоким спросом, поскольку поля для гольфа строятся в самых живописных местах с хорошей экологией. На территории более двухсот гектаров будут представлены разные типы жилья. Это частные коттеджи, блокированные двухэтажные дома – таунхаусы и лайнхаусы, а также дома от двух до семи этажей с квартирами, которые поступят в продажу уже в конце этого месяца. В разработке концепции «Зеленой Гавани» кроме команды архитекторов «А-100 Девелопмент» участвовало известное архитектурное бюро JTP из Лондона. Совместно решили главную задачу: сохранитьдеревья и лес, при этом деликатно вписать современную архитектуру и всю необходимую для комфортной жизни инфраструктуру. 

Светлана Шевлик, директор группы компаний «А-100 Девелопмент»: «Мы хотим создать образец проекта жилого комплекса, который находится за городом. Нам это уже удалось сделать в городе – на примере Новой Боровой. Наш главный подход – создавать комплексные постройки. Под комплексностью я имею в виду не только разные виды жилья, но и в том числе вся та инфраструктура – коммерческая и социальная, – которая нужна человеку каждый день. Это и детские сады, и школы, и магазины, и кафе, и рестораны, и все, что мы знаем и понимаем, как создавать. И конечно, все самые лучшие образцы, которые уже были реализованы в наших проектах, реализованы уже в мире, в Европе».

Строительство стильного загородного комплекса началось в конце 2018 года и рассчитано на 10 лет. За это время сюда переедет порядка 15 тысяч жителей. Строительство первой очереди – это полсотни коттеджей – уже завершено. Причём большинство частных домов площадью около двухсот квадратных метров уже нашли своих владельцев. Вместе с тем ведётся строительство таунхаусов и лайнхаусов – двухэтажных блокированных домов меньшей площади. Среди особенностей этого типа жилья – свободные планировки, высокие потолки и наличие приусадебных участков с парковочным местом. Примечательно, что в «Зелёной гавани» уже началось проектирование первого детского сада, который заработает через три года.

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Как соединить все блага жизни на природе за городом, современную архитектуру, инфраструктуру и городской комфорт? Застройщик «А-100 Девелопмент» презентовал новый...
 
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