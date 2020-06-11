|
Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости 10-11 июня получат более 52 тысяч выпускников
Источник материала: СТВ
Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения аттестатов зрелости прошли 10 июня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Первый документ об образовании получат более 52 тысяч одиннадцатиклассников. Свыше 86 тысяч учеников оканчивают 9-й класс. Формат торжественых мероприятий в 2020 году скорректировал COVID-19, однако испортить трогательный момент взросления пандемии все же не удалось.
Ваня и Алина вместе сидели за этой партой 11 школьных лет. Здесь они учились писать и считать, здесь получили первые «десятки», старательно решали первую в жизни контрольную. А сегодня с лентами выпускников на груди делятся друг с другом планами. Ведь совсем скоро каждый из них пойдет своей «взрослой» дорогой.
Алина Саркисян, выпускница средней школы № 25 Минска:
Иван Филипович, выпускник средней школы № 25 Минска:
Для 25-й школы это первый выпускной класс. Всего 29 учеников, но каждый из них полностью оправдал надежды педагогов. Две золотые медали, множество дипломов и спортивных наград.
Ксения Худолей, корреспондент:
Пусть зрителей сегодня не так много, танцуют ребята на расстоянии друг от друга, а родители стараются сдержать объятия, пандемия не отменила праздничные планы, а лишь заставила всех быть чуть более внимательными к рекомендациям врачей.
Ольга Якушик, директор средней школы № 25 Минска:
Под обложками – годы школьных успехов и поражений. Однако свой первый документ об образовании юноши и девушки детально рассмотрят уже завтра.
Сейчас им трудно быть серьезными, ведь это их последний «детский» праздник. А вот родители наоборот, отправляя сыновей и дочек в самостоятельную жизнь, не могут скрыть волнения.
Вадим Акулич:
Юлия Акулич:
Время передохнуть и подготовиться к поступлению у выпускников еще есть. Централизованное тестирование в Беларуси начнется 25 июня и продлится до 16 июля. Следующий учебный год многие ребята начнут уже в новом звании студентов.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Уже завтра они будут выбирать будущее. Аттестаты зрелости 10-11 июня получат более 52 тысяч выпускников
Новости Беларуси. Торжественные церемонии вручения аттестатов зрелости прошли 10 июня по всей стране, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Первый...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)