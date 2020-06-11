Эти кухонные приборы вам могут казаться странными, но от них много пользы

Источник материала: Tut.by

То, что на кухне необходимы холодильник, плита и микроволновка, даже не обсуждается. Посудомойка — уже спорно, но ее преимущества очевидны. Зато другие, более мелкие, гаджеты иногда представляются совершенно бесполезной блажью для тех, кому некуда потратить деньги. LADY уверена, что это не так: сейчас расскажем, в чем фишка разных небольших кухонных приборов.



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Сушилка для продуктов

Во времена моды на ЗОЖ эта штука незаменима на кухне. Ведь с ее помощью вы сможете делать сухофрукты, в которых уверены на все сто: они не содержат даже грамма лишнего ароматизатора и консерванта. Плюс подобные приборы позволяют сушить не только фрукты и овощи (что кажется очевидным), но и мясо.

Скажете: «Ну и что? Ненавижу сухофрукты». Но это потому что у вас не было такой сушилки. Проверено на опыте: как только она появляется на кухне, о магазинных сладостях вы забываете до следующего похода в гости. Советуем начать с сушеных бананов (к чаю — то что нужно) и яблок (обалденный источник клетчатки). В общем, безболезненное начало здорового образа жизни и отказа от добавленного сахара. А когда втянетесь, еще и пастилу начнете в сушилке делать — такая возможность тоже есть.

Йогуртница

Здесь все понятно из названия: прибор, который нужен, чтобы делать йогурт. Но не такой, как в магазине, когда состав не умещается на трех строчках, а предельно натуральный и простой — на закваске и молоке. Особенно гаджет оценят мамы с несколькими детьми: это и возможность делать большие объемы вкусного перекуса, и приучение малышей к полезной еде без лишних «химозных» добавок. Зато с полезными орешками и замороженными (или в сезон летними) ягодами.

Учитывая, что йогуртница прослужит минимум года три (это мы еще пессимисты), то при желании в ее плюсы можно записать и экономию на покупных йогуртах. Но нам кажется, что это мелочи: куда больше вы сэкономите, просто вложив в здоровое питание и самочувствие. Кстати, есть йогурницы, которые также имеют функцию для готовки мороженого. В жару — идеально.

Хлебопечка

Прибор не для тех, кто вечно на диете. И не потому что он служит для выпекания хлеба (хотя это безусловно), здесь в принципе большой простор для творчества. В хлебопечке можно также замешивать тесто для булочек, пирожков, пиццы, пельменей, лазаньи… Чего угодно, в общем. Дополнительно — даже делать джемы. Ну а что, ведь принцип готовки похожий.

Если вы не любите готовить вышеперечисленную еду дома, то, пожалуй, покупка ненужная. Но если любите, хлебопечка значительно облегчит дело, причем еще и не внесет в состав ничего вредного. Вы же ради этого игнорируете магазинные варианты, правда? Просто подсказываем: добавляйте в домашний хлеб разные начинки (орехи, цукаты, семена) — и ваш рацион всегда будет разнообразным.

Блинница

На первый взгляд, странный прибор: пожарить блины можно и в простой сковороде. Но, во-первых, даже сковорода может быть не простая, а специальная (кто пробовал — понимает), а во-вторых, с таким гаджетом шанс получить блин «комом» гораздо меньше. Опять же: незаменимая вещь для тех, у кого есть дети. За считаные минуты можно без хлопот сделать завтрак, потому что процесс выпекания происходит на высоких температурах и в нескольких формочках — это быстрее, чем на плите и на одной сковороде.

Еще блинница точно порадует всех, у кого никак не получались пышные панкейки на американский манер или — наоборот — тонкие, почти прозрачные, блинчики. Шанс достичь кулинарного дзена с особой поверхностью прибора вырастает в разы. А стоимость попытки (то есть блинницы) не такая уж и высокая.

Яйцеварка

Давайте честно: вы тоже думали, зачем вообще нужна эта штука, если даже ребенок сумеет сварить яйца в кастрюле на плите? Но проблема в том, что речь идет в основном о яйцах вкрутую. Зато яйца в мешочек приготовить без этого прибора смогут далеко не все, даже с 10-й попытки. Дополнительные плюсы: скорлупа точно не лопнет, как на плите, и конфорка не будет занята кастрюлей с яйцами. Ну это скорее лайфхак для тех, у кого двухконфорочные плиты.

Финальный аргумент должен убедить забывчивых: в яйцеварках встроена функция специального звукового сигнала, который не позволит забыть о готовке и переварить продукт. В некоторых плитах тоже есть таймер, но согласитесь: он куда более удобен для фундаментальных блюд типа пирогов и запеченного мяса, а не для тонкой настройки готовности яиц.