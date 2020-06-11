Международных наблюдателей пригласят на президентские выборы в Беларусь

Источник материала: ОНТ

После регистрации кандидатов в президенты Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей.

Это обычная практика – все выборы в стране проходят при обширном международном наблюдении. По мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и СНГ.

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