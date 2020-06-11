|
Международных наблюдателей пригласят на президентские выборы в Беларусь
Источник материала: ОНТ
После регистрации кандидатов в президенты Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей.
Это обычная практика – все выборы в стране проходят при обширном международном наблюдении. По мере улучшения эпидемиологической обстановки в стране Министерством иностранных дел будут направлены приглашения в международные организации, которые традиционно наблюдают за нашими выборами: это Бюро по демократическим институтам и правам человека ОБСЕ и СНГ.
Подписывайтесь на нас в
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
После регистрации кандидатов в президенты Беларусь начнет приглашать международных наблюдателей. Это обычная практика – все выборы в стране проходят при...
|
Свежие газеты
Архив (Разное)