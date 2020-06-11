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Замлавы МИД: Партнерские отношения с Евросоюзом пока не вырисовываются

11.06.2020 09:52 — Разное | Ежедневник  
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Источник материала: Ежедневник

фото: bdg.by

Замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко заявил, что к Беларуси в ЕС применяются иные стандарты, чем к остальным странам СНГ.

Об этом Евдоченко заявил на онлайн-конференции, посвященной белорусско-российским взаимоотношениям.

"Пока партнерских отношений с Евросоюзом у нас не вырисовывается, и к Беларуси применяются некие иные стандарты, чем к остальным странам Содружества Независимых Государств. Мы работаем плотно с Евросоюзом, чтобы выйти на равноправный, взаимоуважительный диалог. Но очевидно, что для этого потребуется еще какое-то время", - цитирует Евдоченко ТАСС.

При этом Евдоченко выразил уверенность, что соглашение между ЕС и Беларусью об упрощении визового режима не скажется негативно на белорусско-российских отношениях, «потому что это совершенно разные форматы сотрудничества". "С Россией у нас есть Союзное государство, мы вместе строим Евразийский экономический союз. И в этих форматах обе страны выступают как независимые и суверенные государства, но на каком-то этапе передав часть национальных полномочий в наш общий орган - Евразийскую экономическую комиссию", - пояснил замминистра. При этом, по его словам, "в части Европейского союза мы такой возможности не имеем". "У нас нет соглашения о партнерстве и сотрудничестве с Евросоюзом в силу различных обстоятельств", - отметил представитель белорусского МИД. "У нас нет каких-то других форматов сотрудничества, у нас осталось только "Восточное партнерство". А "Восточное партнерство - это не что иное, как собственная программа Евросоюза, в которой Беларусь выступает объектом внимания", - заявил первый замглавы МИД Беларуси.

 
 
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Замминистра иностранных дел Андрей Евдоченко заявил, что к Беларуси в ЕС применяются иные стандарты, чем к остальным странам СНГ.
 
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