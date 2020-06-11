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В Мюнхене неизвестные въехали на авто в толпу людей, вышли и стали их избивать

11.06.2020 10:38 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

В Мюнхене неизвестные въехали на авто в толпу людей, вышли и стали их избивать

В Мюнхене несколько неизвестных, управляя легковым автомобилем, въехали в группу людей, потом вышли из машины и начали избивать пострадавших. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter мюнхенской полиции.

Сообщается, что лица, которые протаранили людей, а затем избили их, скрылись с места происшествия на авто. В данный момент местные правоохранители разыскивают злоумышленников, район оцеплен.

"По нашей оценке, сейчас опасности нет", - говорится в сообщении полиции. Правоохранители считают, что это было "целенаправленной атакой" — есть связь между рокерской бандой и потерпевшими.

По данным издания Bild, на людей напали шесть членов рокерской группировки "Ангелы ада". По словам очевидцев, как минимум у одного из них был нож. Пострадали три человека, их госпитализировали. Сообщается, что нанесенные травмы не угрожают их жизням.

Фото: Bild

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В Мюнхене несколько неизвестных, управляя легковым автомобилем, въехали в группу людей, потом вышли из машины и начали избивать пострадавших. Об этом пишет ТАСС со...
 
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