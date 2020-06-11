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В Мюнхене неизвестные въехали на авто в толпу людей, вышли и стали их избивать
Источник материала: ОНТ
В Мюнхене несколько неизвестных, управляя легковым автомобилем, въехали в группу людей, потом вышли из машины и начали избивать пострадавших. Об этом
Сообщается, что лица, которые протаранили людей, а затем избили их, скрылись с места происшествия на авто. В данный момент местные правоохранители разыскивают злоумышленников, район оцеплен.
"По нашей оценке, сейчас опасности нет", - говорится в сообщении полиции. Правоохранители считают, что это было "целенаправленной атакой" — есть связь между рокерской бандой и потерпевшими.
По данным издания
Фото: Bild
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В Мюнхене несколько неизвестных, управляя легковым автомобилем, въехали в группу людей, потом вышли из машины и начали избивать пострадавших. Об этом пишет ТАСС со...
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