В Мюнхене неизвестные въехали на авто в толпу людей, вышли и стали их избивать

Источник материала: ОНТ

В Мюнхене несколько неизвестных, управляя легковым автомобилем, въехали в группу людей, потом вышли из машины и начали избивать пострадавших. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на Twitter мюнхенской полиции.

Сообщается, что лица, которые протаранили людей, а затем избили их, скрылись с места происшествия на авто. В данный момент местные правоохранители разыскивают злоумышленников, район оцеплен.

"По нашей оценке, сейчас опасности нет", - говорится в сообщении полиции. Правоохранители считают, что это было "целенаправленной атакой" — есть связь между рокерской бандой и потерпевшими.

По данным издания Bild , на людей напали шесть членов рокерской группировки "Ангелы ада". По словам очевидцев, как минимум у одного из них был нож. Пострадали три человека, их госпитализировали. Сообщается, что нанесенные травмы не угрожают их жизням.

Фото: Bild

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