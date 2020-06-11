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Пруды на участках у домов миллионеров. Топ-5 примеров в Минске и окрестностях

11.06.2020 10:50 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Недавно мы писали про грядки у домов миллионеров, а сегодня делали для вас подборку роскошных белорусских домов, где на приусадебных участках есть пруды. Должно быть, такие оазисы особенно освежают ландшафты именно сейчас, в жару. Посмотрите, как эти мини-водоемы украшают территорию.

Коттедж в Минске за 2,85 млн рублей

Дом — четырехуровневый, общая площадь — 524,5 кв.м. Помимо кухни и гостиной с камином включает в себя 4 спальни, 3 санузла, террасу, зимний сад. «Новый современный ремонт, полностью меблирован, импортная техника. Сантехника и плитка производства Италия. Полы — дубовая, кедровая паркетная доска, двери — массив».


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

В доме есть СПА-зона с джакузи и финской сауной.


Фото с сайта realt.by

Участок — 10 соток. Высажено множество растений, обустроен пруд с рыбками. На территории есть уютная беседка. Рядом — лес, водохранилище.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Особняк в Минске за 1,96 млн рублей

Общая площадь этого дома — 490 кв.м. «Коттедж для дружной семьи разных поколений, желающей жить рядом», — пишут в объявлении.


Фото с сайта realt.by

Внутри обоих квартир — современный интерьер, сдержанный и лаконичный.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Площадь участка — 21 сотка. «Полностью благоустроен: газон с автоматическим поливом, хвойные деревья, пруд, шикарный ландшафтный дизайн», — сообщает продавец.


Фото с сайта realt.by

Также есть зона СПА с бассейном размером 8×5 метров.


Фото с сайта realt.by

Коттедж в Колодищах за 1,9 млн рублей

Описание объекта начинается эффектно: «„А на Тенистой улице, я постою в тени…“, так поется в песне легендарного Юрия Антонова. И, как говорится, из песни слов не выкинешь… Всё так. Только для ценителей здорового образа жизни, сочетающегося с красотой природы и максимальным комфортом проживания. Можно сравнить с технологичностью, строгой красотой, функциональностью и точностью швейцарских часов. Статус хозяина виден с первых шагов по территории.»


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Дом — в два этажа, общая площадь — 204 кв.м. Внутри — три спальни, большая гостиная с кухней и камином, два санузла. Дом «без вычурных излишеств и лишней площади, но очень функциональный и комфортный. Очень качественная отделка, авторский дизайн-проект, подчеркивающий стилистику загородного дома».


Фото с сайта realt.by

На территории есть парковка, гараж, а также отдельно стоящее здание 208 кв. м с бассейном с морской водой, сауной и зоной отдыха. «При проектировании и создании применялись новейшие достижения в области строительства и обслуживания бассейнов. Есть водопад, водяная пушка и подсветка воды разного цвета. Фотографии не в состоянии передать всю прелесть этого объекта. Это надо увидеть».


Фото с сайта realt.by

«Территория и ландшафт участка вызывают отдельное восхищение. Березовая роща с искусственным прудиком на участке прекрасно сочетаются с цветником и английским газоном», — нахваливает дом продавец.


Сразу два дома в Семково за 1,64 млн рублей

На участке 50 соток расположены два дома общей площадью 445 кв.м. Один из них — четырехуровневый, включает 8 комнат, баню, бассейн, санузлы на каждом этаже. Второй дом — бревенчатый, общей площадью 200 «квадратов». Кроме того, есть отдельно стоящая баня.


Фото с сайта realt.by

Описания и фотографий интерьера нет. А вот про участок сказано, что здесь есть сарай с погребом, бассейн, беседка, пруд, дорожки, декоративные кустарники, цветы, газон, детская площадка.


Фото с сайта realt.by

Фото с сайта realt.by

Особняк в Губичах за 1,42 млн рублей

«Окунитесь в маленькую Швейцарию!» — именно так представлен этот дом общей площадью 478 кв. м, расположенный на участке 43,35 соток. «Великолепный коттедж величественно расположен, как-будто на склоне гор». Находится он на первой береговой линии рядом с водохранилищем «Дубровское», — сказано в объявлении.


Фото с сайта realt.by

На участке высажены декоративные деревья. «Воздух, наполненный запахом хвойных деревьев — что может быть приятнее и полезнее, когда вы отдыхаете в собственном саду!», — сообщает продавец.


Фото с сайта realt.by

Дом трехуровневый. Здесь есть «большая, уютная гостиная со вторым светом и каминной зоной, открытая просторная кухня, кабинет с чудесным видом из окон на тихую гладь водохранилища, уютная спальня с окнами в глубь участка». В доме также три санузла, библиотека и другие комнаты. Есть и турецкая сауна. На террасе — камин, зоны барбекю и обеденная.


Фото с сайта realt.by

Фото интерьера нет, но из описания объекта известно, что в доме «инкрустированные межкомнатные двери, оригинальные светильники.».


Фото с сайта realt.by

Объявление подытоживают так: «Дом из дерева обладает своим особенным, неповторимым шармом. В сочетании с индивидуальным дизайнерским интерьером и превосходным видом на великолепное водохранилище! Здесь хочется остаться навсегда»!

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Теги: Минск
 
 
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Подборка домов миллионеров под Минском, где на приусадебном участке есть собственный пруд.
 
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