Девушка прыгнула с 6-го этажа в центре Минска: ее удалось спасти

Источник материала: ОНТ

Минска: ее удалось спасти" class="one-news__figure-img">

Очевидцами драматического события стали накануне жители Минска. Прямо в центре города девушка прыгнула с шестого этажа.

Все произошло около 22:00 на проспекте Независимости. Спасатели успели развернуть «куб жизни» и девушка приземлилась на него. Предварительно, серьезных травм она не получила, но была осмотрена медиками, сообщили в МЧС.

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