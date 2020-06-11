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Девушка прыгнула с 6-го этажа в центре Минска: ее удалось спасти

11.06.2020 10:59 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Девушка прыгнула с 6-го этажа в центре Минска: ее удалось спастиМинска: ее удалось спасти" class="one-news__figure-img">

Очевидцами драматического события стали накануне жители Минска. Прямо в центре города девушка прыгнула с шестого этажа.

Все произошло около 22:00 на проспекте Независимости. Спасатели успели развернуть «куб жизни» и девушка приземлилась на него. Предварительно, серьезных травм она не получила, но была осмотрена медиками, сообщили в МЧС. 

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Теги: Минск
 
 
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Очевидцами драматического события стали накануне жители Минска. Прямо в центре города девушка прыгнула с шестого этажа. Все произошло около 22:00 на проспекте...
 
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