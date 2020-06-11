ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости о Коронавирусе | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Еще

В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в толпу, после чего начали избивать людей

11.06.2020 11:00 — Разное | СТВ  
Размер текста:
A
A
A

Источник материала: СТВ

Новости Германии. Неизвестные на автомобиле въехали в группу прохожих в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего вышли из машины и стали избивать людей.

В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в толпу, после чего начали избивать людей

По данным правоохранителей, один из злоумышленников был вооружен ножом. Нападавшим удалось скрыться до приезда полиции. В результате инцидента пострадали три человека.

В Мюнхене неизвестные на автомобиле въехали в толпу, после чего начали избивать людей

Ведутся поиски подозреваемых. Вероятнее всего, речь идет о целенаправленной атаке.

Люди в материале: нет

 
 
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Новости Германии. Неизвестные на автомобиле въехали в группу прохожих в Мюнхене, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. После чего вышли из машины и стали...
 
Новости дня
Новости разные
 
Можно ли заболеть от холодной газировки и мороженого? Врач отвечает на простой вопрос
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость
Лента новостей
РЕКЛАМА

Разное

Свежие газеты

10.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Ивьевский край
Полымя
Lida.Info
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Смалявiцкi край
Soligorsk News
Маяк Преднепровья
Радзiма
Горецкий вестник
Кировец
Кричевская жизнь
11.06.2020
Mir24.TV Belarus
Кобринский вестник
Полесская правда
Днепровская правда (Дуюровно)
Клiч Радзiмы
Новости Волковыска
Вороновская газета
Нясвижскiя навiны
Слуцк Город
Soligorsk News
Горецкий вестник

Архив (Разное)

РЕКЛАМА
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ  |  РАЗМЕЩЕНИЕ СТАТЬИ НА НОВОСТНОМ ПОРТАЛЕ 21.BY – ЛУЧШЕЕ РЕШЕНИЕ ДЛЯ ЛЮБОГО БИЗНЕСА 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2020 21.by
Яндекс.Метрика