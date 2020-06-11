Как рассказал представитель Цепкало, несколько сотрудников Комитета госконтроля сейчас находятся у дома Цепкало. Сам Валерий час назад был на пробежке, где он сейчас, его представитель не знает.





— Обыск еще не начался, — сказал представитель Цепкало.





— Такой информации у меня нет, — сказал пресс-секретарь Комитета госконтроля Кирилл Данилов.



