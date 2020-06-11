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Под Лидой школьники чуть не пустили под откос новый поезд "Гродно-Минск"

11.06.2020 12:20 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Детская шалость едва не привела к серьёзному инциденту на железной дороге. Всё произошло 31 мая около половины десятого вечера в Лиде возле «Второго озера».

Четверо подростков по 16 и 15 лет, учащиеся одной из школ райцентра, решили поэкспериментировать и узнать: что будет если положить доски на железнодорожное полотно под проходящий поезд. Ребята поместили три доски на рельсы, в это время здесь проезжал пассажирский поезд «PESA», сообщением «Гродно-Минск». 


- Машинист вовремя заметил препятствие, успел остановиться, переехав на малой скорости лишь одну «деревяшку». К счастью, обошлось без повреждения техники и травм людей, - рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.

Выбывшие на место происшествия сотрудники транспортной милиции смогли оперативно установить личности подростков. В ходе обследования территории начальник линейного пункта Лида Гродненского ОВДТ Юрий Попов обнаружил обложку от тетрадки одного из школьников, на которой были указаны имя фамилия и учреждение образования.

- За подкладывание на железнодорожные пути предметов, а также проход по путям в неустановленном месте подростки привлечены к административной ответственности. Они все из благополучных семей, а такое необдуманное поведение объясняют шалостью и любопытством, - отметили в УВД.
 
Теги: Гродно, Минск
 
 
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Детская шалость едва не привела к серьёзному инциденту на железной дороге. Всё произошло 31 мая около половины десятого вечера в Лиде возле «Второго озера».
 
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