Четверо подростков по 16 и 15 лет, учащиеся одной из школ райцентра, решили поэкспериментировать и узнать: что будет если положить доски на железнодорожное полотно под проходящий поезд. Ребята поместили три доски на рельсы, в это время здесь проезжал пассажирский поезд «PESA», сообщением «Гродно-Минск».

рассказали в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома. - Машинист вовремя заметил препятствие, успел остановиться, переехав на малой скорости лишь одну «деревяшку». К счастью, обошлось без повреждения техники и травм людей, -в пресс-службе УВД Гродненского облисполкома.





Выбывшие на место происшествия сотрудники транспортной милиции смогли оперативно установить личности подростков. В ходе обследования территории начальник линейного пункта Лида Гродненского ОВДТ Юрий Попов обнаружил обложку от тетрадки одного из школьников, на которой были указаны имя фамилия и учреждение образования.





- За подкладывание на железнодорожные пути предметов, а также проход по путям в неустановленном месте подростки привлечены к административной ответственности. Они все из благополучных семей, а такое необдуманное поведение объясняют шалостью и любопытством, - отметили в УВД.