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На трассе М1 в Ивацевичском районе перевернулась Infiniti
Источник материала: Tut.by
Женщина получила травмы при опрокидывании автомобиля в Ивацевичском районе,
По предварительной информации, днем 10 июня 32-летняя водитель Infiniti двигалась по трассе Брест — Минск — граница РФ. На 158-м километре дороги она отвлеклась от управления и выехала на обочину, после чего автомобиль перевернулся.
В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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Водитель получила телесные повреждения и была госпитализирована.
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