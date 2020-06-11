На трассе М1 в Ивацевичском районе перевернулась Infiniti

Источник материала: Tut.by

Женщина получила травмы при опрокидывании автомобиля в Ивацевичском районе, сообщили в ГАИ УВД Брестского облисполкома.





По предварительной информации, днем 10 июня 32-летняя водитель Infiniti двигалась по трассе Брест — Минск — граница РФ. На 158-м километре дороги она отвлеклась от управления и выехала на обочину, после чего автомобиль перевернулся.





В результате ДТП женщина получила телесные повреждения и была госпитализирована.