Горецкий РОВД – о квартирных кражах

Источник материала: Горецкий вестник

Кражам из жилищ, а также другого имущества граждан, подвержены все без исключения регионы Республики Беларусь. Сводки показывают, что предметом посягательства является все что угодно, от 10 рублей, кастрюль, продуктов питания, одежды, мобильных телефонов до дорогостоящей компьютерной техники, ювелирных изделий и крупных сумм денег.

Дома вы или за пределами своего жилища, дверь в квартиру либо домовладение всегда должна быть закрытой на замок. Никогда не открывайте дверь в квартиру, не убедившись, кто находится за ней. Если Вы проживаете в многоквартирном доме и подъезд вашего дома оборудован домофоном, то не следует вместе с собой проводить в дом незнакомцев. Лучше попросить их перезвонить в ту квартиру, в которую они пришли. Не теряйте бдительности, если приглашаете к себе в квартиру малознакомых лиц. Особенно это касается лиц, занимающихся попрошайничеством, продающих домашнюю утварь либо другие предметы обихода по частным домовладениям и квартирам. Обычно в этих ситуациях один преступник отвлекает, а другой похищает ценные предметы, расположенные на видных и легкодоступных местах. После их ухода обнаруживаются пропажи денег, мобильных телефонов и других ценностей.

Основными причинами и условиями совершения краж из частных домовладений и квартир являются:

— беспечность и доверчивость потерпевших (уходя из дома, всегда проверяйте, плотно ли закрыты окна, заперта ли входная дверь, даже если вы находитесь дома, всегда запирайте входную дверь на запорное устройство);

— никогда и не под каким предлогом не сообщайте незнакомым лицам об отсутствии дома ваших соседей по домовладению либо квартире;

— пьянство (нередко непосредственно перед хищением потерпевшие распивали совместно с преступниками алкогольные напитки;

— ненадлежащая укрепленности жилых помещений, отсутствие охранной сигнализации;

Помните, ваша безопасность в ваших руках. Будьте всегда бдительными.

Приведем несколько элементарных правил, как обеспечить сохранность своего имущества, а именно краж из жилищ:

— не оставляйте ключи от дома либо квартиры под ковриком, в почтовом ящике, на электрощите и в других доступных местах;

— покидая квартиру либо дом, не забывайте запирать окна, форточки и балконы, в домовладениях входные ворота, калитки, которые могут стать лазейкой для преступников;

— не спешите открывать дверь незнакомцам, особенно если они представляются работником службы, в которую вы не обращались;

— категорически запрещайте детям открывать дверь незнакомцам, под каким бы предлогом они не просили бы войти в квартиру;

— уезжая в длительную командировку либо отпуск, просите соседей, а лучше родственников присматривать за жилищем и забирать почтовую корреспонденцию;

— при утере ключей от квартиры либо домовладения, незамедлительно меняйте замок.

Способов для проникновения в жилище существует много, невскрывающихся замков не бывает и лучшего способа обезопасить свое жилище, чем установка охранной сигнализации, пока не изобретено.

ООПП Горецкого РОВД