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Отели Антальи отправили туристам свыше 20 млн писем с приглашением вернуться

11.06.2020 13:24 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Отели турецкой Антальи отправили туристам свыше 20 млн писем с приглашением вернуться после пандемии COVID-19, сообщает газета Daily Sabah.




"Личные письма под названием #SunAndMore, написанные на турецком, русском, английском и немецком языках, были отправлены 23,5 миллионам туристов, которые останавливались в отелях Антальи и Аланьи в предыдущие годы. В письмах отельеры призвали путешественников оставаться дома до нормализации эпидемиологической обстановки, а затем приглашали вернуться", — пишет издание.

Письма стали частью стратегии по возрождению туризма в Турции. "Между тем, вместе с ослаблением ограничений Турция начала получать первые бронирования, в первую очередь от туристов из Великобритании, Германии, Нидерландов и Балканских стран. Ожидается, что в июле загрузка отелей составит 70%", — отмечает газета.

Иностранных туристов Турция готова принимать с середины июня. Министр туризма и культуры страны Мехмет Эрсой выразил надежду, что в июле восстановится и авиасообщение с Россией.

Сейчас отели по всей стране проходят подготовку, чтобы соответствовать новым правилам безопасности. В частности, буфеты, пляжи, вестибюли и бассейны реконструируют таким образом, чтобы можно было соблюдать социальную дистанцию.

"Ситуация в мире стабилизуется, страхи ослабевают. Поездки начнутся в июле и продолжатся в августе, сентябре и октябре. Абсолютное большинство туристов, которые сделали ранние бронирования отдыха в Турции, перенесли свои поездки, а не отменили их", — цитирует газета вице-президента Турецкой федерации отельеров (TÜROFED) Тасеттина Оздена.

Турция занимает шестое место в мире по числу прибывающих туристов, этот сектор обеспечивает 12% экономики страны. Иностранный турпоток в Турцию в январе-апреле 2020 года упал на 51%, в страну приехало 4,3 млн гостей. В апреле число туристов сократилось на 99,3% по сравнению с аналогичным месяцем годом ранее.
 
 
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Отели турецкой Антальи отправили туристам свыше 20 млн писем с приглашением вернуться после пандемии COVID-19, сообщает газета Daily Sabah.
 
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