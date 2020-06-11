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Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского райисполкома.
11.06.2020 — Разное | Soligorsk News
Источник материала: Soligorsk News
2 июня 2020 19:24 594
Состоится прямая телефонная линия с председателем Солигорского райисполкома.
6 июня 2020г. с 9.00 до 12.00 «прямую телефонную линию» будет проводить председатель Солигорского районного исполнительного комитета Жайлович Андрей Леонидович.
Интересующие вопросы можно задать по контактному телефону: 23 73 80.
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2 июня 2020 19:24 594 Состоится прямая телефонная линия с председателем...
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