7 причин, из-за которых комары кусают именно вас

Источник материала: ОНТ

Даже самый приятный вечер в кругу родных или друзей может превратиться в настоящий ад. Укусы комаров не дают нам наслаждаться природой и расслабиться, а их монотонное гудение мешает нам спать. Можно заметить, что кого-то комары кусают чаще, а кого-то реже. И на это есть ряд причин, о которых мы расскажем ниже.

1. У вас первая группа крови

Дело в том, что когда обладетель данной группы крови потеет, то у него вырабатываются определённые бактерии. Именно они привлекают внимание комаров.

2. Вы недавно занимались спортом

Если вы недавно занимались спортом или просто вспотели, то готовьтесь к атаке насекомых. Чем больше вы потеете, тем пристальнее будет внимание комаров к вам. Дело в том, что молочная кислота, которая входит в состав нашего пота, является настоящим маяком для комаров, которые они чувствуют за несколько метров.

3. Вы недавно выпили пива

Согласно исследованию, проведенному в Японии, даже одна порция пива способна резко повысить нашу привлекательность перед данными насекомыми.

4. Вы надели обтягивающую одежду

Многие считают, что обтягивающая одежда, которая якобы полностью закрывает наше тело, способна нас защитить от комаров. Однако это далеко не так. Чем более обтягивающую одежду вы надели, тем легче комарам будет проникнуть к вам. Отдавать предпочтение стоит свободным вещам и надевать их в несколько слоёв.

5. У вас одышка

Часть учёных считает, что комаров способен привлекать выдыхаемый человеком углекислый газ. Таким образом, чем чаще вы дышите, тем больше комаров слетаются к вам.

6. Вы беременны

Из-за того, что у беременных зачастую наблюдается одышка, а также повышенная температура тела, они являются настоящим магнитом для комаров.

7. У вас быстрый метаболизм

Быстрый обмен веществ предполагает собой повышенную температуру тела, усиленный запах пота и ускоренное производство мочевой и молочной кислот. Все эти факторы воздействуют на комаров как приманка, сообщает портал goodhouse.ru.

фото: Комар / www.mrmr.biz

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