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Monatik и Вера Брежнева дают мастер-класс по танцам в совместном клипе «Вечериночка»

11.06.2020 12:48 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Monatik и Вера Брежнева презентовали гламурный клип на совместную композицию «Вечериночка». В нем артисты устраивают мастер-класс по танцам на загородной тусовке: оказывается, далеко не все гости умеют танцевать.

Клипы Димы Монатика — это отдельный вид искусства. Обычно они глубокие, романтичные, по-эстетски стильные. Новая работа музыканта, которая сегодня появилась на его YouTube-канале, — что-то совершенно новое. Это ироничный ролик о том, какими неловкими бывают вечеринки. Если, конечно, на них нет Monatik и Брежневой.

Совместной работой двух артистов остались довольны не все. В комментариях к ролику пишут: «В принципе, хорошо, но это не стиль Монатика», «Монатик и танцоры на уровне, но кто-то лишний», «Ну на фига делать дуэт, который не заходит? Бабло? Дима, не разочаровывай. Еще с Киркоровым спой». За пару часов клип успели посмотреть более 73 тысяч раз.

Напомним, что Monatik выступит в Минске этой осенью.

Концерт Monatik

Когда: 24 октября, 19.00
Где: Минск-Арена
Сколько: от 49 рублей

Купить билет

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Теги: Минск
 
 
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Monatik и Вера Брежнева презентовали гламурный клип на совместную композицию «Вечериночка». В нем артисты устраивают мастер-класс по танцам на загородной тусовке:...
 
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