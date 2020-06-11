В Быховском районе ликвидирован пожар

Источник материала: Маяк Преднепровья

10 июня в 15 часов 46 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в дачном домовладении садоводческого товарищества «Строитель-2» расположенного на территории Холстовского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей происходило горение кровли домовладения открытым пламенем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко