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В Быховском районе ликвидирован пожар

11.06.2020 — Разное | Маяк Преднепровья  
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Источник материала: Маяк Преднепровья

В Быховском районе ликвидирован пожар10 июня в 15 часов 46 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о пожаре в дачном домовладении садоводческого товарищества «Строитель-2» расположенного на территории Холстовского сельского Совета.

По прибытии к месту вызова первых подразделений спасателей происходило горение кровли домовладения открытым пламенем.

В результате пожара уничтожена кровля, повреждено перекрытие и имущество в доме, пострадавших нет. Причина пожара устанавливается.

Старший инспектор сектора пропаганды и взаимодействия с общественностью

Быховского РОЧС

Сергей Исаенко

 
 
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10 июня в 15 часов 46 минут на центр оперативного управления Быховского районного отдела по чрезвычайным ситуациям поступило сообщение о
 
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