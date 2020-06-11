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Температурный рекорд дня 10 июня побит в Беларуси

11.06.2020 — Разное | Новости Докшицы  
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Источник материала: Новости Докшицы

Температурный рекорд дня 10 июня побит в Беларуси

В Беларуси зафиксирован новый температурный максимум для 10 июня: в Жлобине было 33,6 градуса тепла. Таким образом, побит рекорд 10 июня 1999 года в Мозыре (33,5 тепла), сообщает БЕЛТА со ссылкой на климатические данные Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды.

Температурный рекорд 1996 года также побит в Минске, где было 31,6 градуса тепла (предыдущий максимум — плюс 29,6).

Плюс 33,5 градуса было в Могилеве, обновлен рекорд 1998 года — 30,4 градуса выше нуля. В Витебске было 32,2 градуса тепла (30,6 в 1999 году). Максимум 1981 года побит в Гомеле — 32,8 градуса тепла против 32.

Сегодня в Беларуси ожидается до 34 тепла, объявлен оранжевый уровень опасности. В пятницу, 12 июня, на большей части страны сохранится жаркая погода.

БЕЛТА

 
Теги: Витебск, Гомель
 
 
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В Беларуси зафиксирован новый температурный максимум для 10 июня: в Жлобине было 33,6 градуса тепла. Таким образом, побит рекорд 10
 
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