Парламент дал согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

Источник материала: ОНТ

Депутаты голосовали тайно и единогласно поддержали кандидатуру.

Выступая в парламенте, Роман Головченко назвал главные задачи правительства. Во-первых, восстановление экономики от последствий мирового кризиса. Затем устойчивый рост выше среднемировых показателей. Также в ближайшее время оценят реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определят резервы. Есть вероятность, что бюджет недополучит средства из-за низких цен на нефть и калий в условиях сложной ситуации, связанной с пандемией. Однако все социальные обязательства будут выполнены, пообещал премьер-министр. Более того, по поручению Президента правительство будет искать возможности для увеличения пенсий по возрасту.

Фото: БЕЛТА

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