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Парламент дал согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

11.06.2020 13:07 — Разное | ОНТ  
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Источник материала: ОНТ

Парламент дал согласие на назначение Романа Головченко премьер-министром Беларуси

Депутаты голосовали тайно и единогласно поддержали кандидатуру. 

Выступая в парламенте, Роман Головченко назвал главные задачи правительства. Во-первых, восстановление экономики от последствий мирового кризиса. Затем устойчивый рост выше среднемировых показателей. Также в ближайшее время оценят реализации мер поддержки экономики на фоне пандемии и определят резервы. Есть вероятность, что бюджет недополучит средства из-за низких цен на нефть и калий в условиях сложной ситуации, связанной с пандемией. Однако все социальные обязательства будут выполнены, пообещал премьер-министр. Более того, по поручению Президента правительство будет искать возможности для увеличения пенсий по возрасту.

Фото: БЕЛТА

 

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Депутаты голосовали тайно и единогласно поддержали кандидатуру.  Выступая в парламенте, Роман Головченко назвал главные задачи правительства. Во-первых,...
 
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