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Попробуйте найти сову на этом снимке индийского фотографа

11.06.2020 13:12 — Разное | Tut.by  
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Источник материала: Tut.by

Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай сделал фото совы, на котором она практически невидима. Об этом пишет Daily Mail.


Фото: Varun Jain / Caters News

Варун Джайн рассказал, что сделал этот снимок, когда был с друзьями на сафари в национальном парке Пенч в Индии. По его словам, он изначально хотел выследить леопарда и сфотографировать его, но затем случайно обратил внимание на дерево и только спустя 10 минут понял, что смотрел все это время прямо на сову.

«Мы бы ее упустили, если бы не очень маленькое движение совы, привлекшее мое внимание», — сказал он.

Нажмите, чтобы узнать, где спряталась сова


 
 
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Фотограф смотрел на птицу почти 10 минут, пока понял, что она там.
 
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