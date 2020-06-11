|
Попробуйте найти сову на этом снимке индийского фотографа
Источник материала: Tut.by
Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай сделал фото совы, на котором она практически невидима. Об этом
Варун Джайн рассказал, что сделал этот снимок, когда был с друзьями на сафари в национальном парке Пенч в Индии. По его словам, он изначально хотел выследить леопарда и сфотографировать его, но затем случайно обратил внимание на дерево и только спустя 10 минут понял, что смотрел все это время прямо на сову.
«Мы бы ее упустили, если бы не очень маленькое движение совы, привлекшее мое внимание», — сказал он.
Нажмите, чтобы узнать, где спряталась сова
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Фотограф смотрел на птицу почти 10 минут, пока понял, что она там.
|
Свежие газеты
Архив (Разное)