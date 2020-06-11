Попробуйте найти сову на этом снимке индийского фотографа

Источник материала: Tut.by

Фотограф Варун Джайн (Varun Jain) из индийского города Ченнай сделал фото совы, на котором она практически невидима. Об этом пишет Daily Mail.



Фото: Varun Jain / Caters News

Варун Джайн рассказал, что сделал этот снимок, когда был с друзьями на сафари в национальном парке Пенч в Индии. По его словам, он изначально хотел выследить леопарда и сфотографировать его, но затем случайно обратил внимание на дерево и только спустя 10 минут понял, что смотрел все это время прямо на сову.

«Мы бы ее упустили, если бы не очень маленькое движение совы, привлекшее мое внимание», — сказал он.

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