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Бабарико: Беларуси, которой власть помыкала, как своим стадом, больше не существует

11.06.2020 13:56 — Разное | Партизан  
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Источник материала: Партизан

Виктор Бабарико обратился к белорусам и призвал своих соратников не бояться, не оговаривать себя и не оговаривать других. В 14:00 начнется экстренная пресс-конференция.

Бабарико: Беларуси, которой власть помыкала, как своим стадом, больше не существует
"Дорогие друзья! Сегодня начали происходить действия, которые с полной ясностью показывают, что представители сегодняшней власти готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, людей, с которыми я работал. Это сделано потому, что прямого компромата на меня нет, и есть надежда, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей. 

Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы", - сказал Виктор Бабарико в своем обращении.

Он обратился к тем, кто подвергся допросам, преследованиям, вызовам в уполномоченные органы:

"Не бойтесь говорить правду. Не говорите ложь, не оговаривайте себя и других людей. Если нужно, я надеюсь, честные люди всегда окажут вам помощь как юридическую, так и материальную", - подчеркнул Бабарико. 

По его словам, самая большая ошибка действий властей состоит в том, что они до сих пор не понимают, что той Беларуси, которая была раньше, и "которой они помыкали как своим стадом больше не существует":

"Беларусь проснулась. И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае снесет остатки этого старого режима. Мы сильная и свободная страна. Мы народ-победитель".

В 14:00 состоится экстренная пресс-конференция, на которой Виктор Бабарико ответит на любые вопросы, касающиеся происходящего в нашей стране.


Напомним, сегодня утром головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико.

Один из претендентов в президенты в нынешнюю избирательную кампанию Виктор Бабарико до выдвижения 20 лет возглавлял Белгазпромбанк.

ДФР Госконтроля возбудил уголовное дело по ч. 2 ст. 243 «Уклонение от уплаты налогов и сборов в особо крупном размере» и по ч. 2 ст. 235 «Легализация средств, полученных преступным путем, в особо крупном размере».
 
 
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Виктор Бабарико обратился к белорусам и призвал своих соратников не бояться, не оговаривать себя и не оговаривать других. В 14:00 начнется экстренная...
 
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