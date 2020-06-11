Бабарико: Беларуси, которой власть помыкала, как своим стадом, больше не существует

"Дорогие друзья! Сегодня начали происходить действия, которые с полной ясностью показывают, что представители сегодняшней власти готовы использовать любые средства для недопущения в нашей стране честных выборов. Весь цинизм этих действий состоит в том, что они направлены не на меня, они направлены на моих друзей, людей, с которыми я работал. Это сделано потому, что прямого компромата на меня нет, и есть надежда, что людей заставят говорить неправду, оговаривать себя и других людей.





Я могу с точностью заявить, что единственным правильным способом поведения в этой ситуации и ответом на произвол и беззаконие является продолжение наших действий, продолжение нашей борьбы", - сказал Виктор Бабарико в своем обращении.





Он обратился к тем, кто подвергся допросам, преследованиям, вызовам в уполномоченные органы:



"Не бойтесь говорить правду. Не говорите ложь, не оговаривайте себя и других людей. Если нужно, я надеюсь, честные люди всегда окажут вам помощь как юридическую, так и материальную", - подчеркнул Бабарико.





По его словам, самая большая ошибка действий властей состоит в том, что они до сих пор не понимают, что той Беларуси, которая была раньше, и "которой они помыкали как своим стадом больше не существует":





"Беларусь проснулась. И я хочу сказать, что новая Беларусь в любом случае снесет остатки этого старого режима. Мы сильная и свободная страна. Мы народ-победитель".





В 14:00 состоится экстренная пресс-конференция, на которой Виктор Бабарико ответит на любые вопросы, касающиеся происходящего в нашей стране.









сегодня утром головной офис Белгазпромбанка пришли сотрудники ДФР . Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико. Напомним,. Обыск также проходит у людей, связанных с Бабарико.



