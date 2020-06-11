Президент потребовал активнее строить арендное жилье для бюджетников

Источник материала: ОНТ

Белорусский президент Александр Лукашенко потребовал увеличить темпы строительства арендного жилья, предназначенного для работников социальной сферы. Эта тема поднималась во время доклада Президенту по проекту правительственного постановления "О гражданах, имеющих первоочередное право на предоставление арендного жилья", пишет БЕЛТА.

«Важный вопрос, который я хотел бы обсудить с вами, касается предоставления арендного жилья для социальных работников. Однозначно, одна из ключевых задач, которая стоит перед правительством на ближайшую пятилетку, - развитие регионов. А развитие регионов без работников социальной сферы невозможно», — отметил Президент.

Он уточнил, что речь идет о поддержке различных категорий работников соцсферы, в том числе педагогов и врачей.

«Я не скрываю — это основные наши штыки, на них держится не только профессиональная работа, но мы их и часто привлекаем к разного рода другим государственным мероприятиям», — сказал Александр Лукашенко.

По словам Президента, деятельность работников медицинской отрасли в настоящий момент заслуживает слов благодарности, однако решение жилищного вопроса для них может оказаться намного актуальнее.

«Мы как-то с вами уже определялись и имеем образцы подобных домов: смотрели их в Боровлянах, недорогие, очень удобные. Таким образом мы можем решить квартирные вопросы для молодых врачей и учителей. Это не просто общежитие (хоть так и называется). Если бы мне в молодости такую квартиру, как в этом общежитии… То есть недорогие, не затратные проекты, которые мы можем реализовать. Они будут не окупаемые, но все-таки за арендное жилье люди платят немало. Поэтому я бы не сказал, что это такой уже страшно убыточный проект. Надо нам шире разворачивать строительство арендного жилья, и желательно, чтобы оно было в приоритете, особенно для врачей, учителей, работников сферы культуры и так далее, — считает Белорусский лидер. — Это, конечно же, прежде всего касается наших регионов, да и в Минске у нас немало проблем по этим специалистам. Но очень важно, чтобы мы обратили внимание на регионы. Тогда и текучесть кадров уменьшится, и люди не будут за границу уезжать, чтобы заработать несчастные девятьсот или тысячу евро, а потом потратить их на обычные нужды. То есть этому мы будем уделять самое серьезное внимание впредь».

Согласно действующему постановлению Совмина от 11 июля 2016 года №535, в первую очередь арендное жилье предоставляется тренерам-преподавателям специализированных учебно-спортивных учреждений, средних школ-училищ олимпийского резерва, а также тренерам национальных команд по видам спорта центров олимпийской подготовки. Новым постановлением предложено расширить этот список категорий работников соцсферы.

В правительстве сообщили, что сегодня примерно 5 тыс. человек из более 49 тыс. работников соцсферы, нуждающихся в улучшении жилищных условий, изъявили желание получить арендное жилье. На сегодняшний момент эта проблема наиболее остро стоит в Минской и Гомельской областях. При этом врачей, заключивших пятилетние контракты, нуждающихся в таком жилье — почти 2,5 тыс. человек, учителей — 1,1 тыс., творческих работников и работников культуры — 631.

Как сообщили в правительстве, в Беларуси имеется положительный опыт по обеспечению жильем молодых специалистов, занятых в системе здравоохранения. В частности, в период с 2017 по 2019 годы получили новое жилье свыше 2,2 тыс. молодых врачей — было выделено 572 арендные квартиры, 534 отдельные комнаты в общежитиях, а также около 1,4 тыс. койко-мест.

Активная государственная поддержка и четко выработанные мероприятия по обеспечению удобным жильем позволили добиться того, что многие молодые специалисты отрасли после отработки успешно закрепились на первом рабочем месте. За последние пять лет этот показатель вырос до 83,5% (с 69,5%).

В правительстве считают, что опыт Министерства здравоохранения говорит о необходимости законодательного закрепления права социальных работников, которое позволит им получать арендное жилье в первую очередь.





Фото: БелТА

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